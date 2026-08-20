ETV Bharat / state

பள்ளி அருகே மருத்துவ கழிவுகளை கொட்டி எரிக்கும் அவலம்: அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாததால் அதிர்ச்சி

ரயில்வே இருப்பு பாதையை ஒட்டியுள்ள புதர்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசிகள், ரத்த சேகரிப்பு குடுவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அபாயகரமான மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன.

சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்ட ரத்த மாதிரிகள்
சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்ட ரத்த மாதிரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 9:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: மாநகராட்சி பகுதியில் பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் அருகே மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், மருத்துவப் பரிசோதனை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் மருத்துவக் கழிவுகளை முறையாகச் சேகரித்து, விதிமுறைகளின்படி அப்புறப்படுத்த பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. பொது இடங்களில் மருத்துவக் கழிவுகளை கொட்டுவதற்கோ, மருத்துவ வளாகங்களிலேயே அவற்றை கொட்டி எரிப்பதற்கோ அனுமதி இல்லை.

இதேபோல், மருத்துவக் கழிவுகளை கண்காணிக்கும் பணியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை, உயிரியல் பல்வகைமை வாரியம், மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், திண்டுக்கல்-தாடிக்கொம்பு சாலையில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தின் அருகே, மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தொடர் புகாரளித்து வருகின்றனர். குப்பைக் கொட்டப்படும் அந்த இடத்திற்கு மிக அருகில் தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அதுதவிர, கால்நடைகள் அங்கு குப்பைத் தொட்டியில் கொட்டப்படும் கழிவுகளை உட்கொள்ளும் அவலமும் அரங்கேறி வருகிறது.

சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்பட்ட கழிவுகள்
சாலையோரத்தில் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலிலேயே ரயில்வே தண்டவாளத்தின் இருபுறங்களிலும் மருத்துவக் கழிவுகள் மற்றும் வீட்டுக் கழிவுகள் கொட்டி எரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதேபோல, பழைய கரூர் சாலை ரயில்வே சுரங்கப் பாதையின் மேல்பகுதியில், ரயில்வே இருப்புப் பாதையை ஒட்டியுள்ள புதர்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசிகள், ரத்த சேகரிப்பு குடுவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அபாயகரமான மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: பட்டாசு ஆலைகளில் திடீர் ஆய்வு - தங்கம் தென்னரசு குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில்

இதுகுறித்து, சில வாரங்களுக்கு முன்பு மதுரை பைபாஸ் சாலையில் தோமையார்புரம் அருகேயுள்ள குளக்கரைப் பகுதியில் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டிருப்பது தொடர்பாகவும், மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தலைமை சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலரிடம் உரிய ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி வாசிகள் வேதனைத் தெரிவிக்கின்றனர்.

நாள்தோறும் நூற்றுக் கணக்கான ரயில் பயணிகள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் என பலரும் இவ்வழியாக சென்று வரும் சூழலில் அவர்களுக்கு நோய்த் தொற்றும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து, மருத்துவக் கழிவுகளை பொதுவெளியில் கொட்டி எரிக்கும் மர்ம நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும், சமூக நல ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

மருத்துவ கழிவு
BURNING MEDICAL WASTE
MEDICAL WASTE
MEDICAL WASTE DUMPED ON ROAD
OFFICIAL NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.