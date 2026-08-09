கொட்டும் மழையிலும் 45 நிமிடங்கள் இடைவிடாமல் பரதம் ஆடிய கலைஞர்கள்: நறுக் கேள்வி எழுப்பிய வானிலை ஆய்வாளர்
மழையில் நடனமாடியவர்களுக்கு ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்கு யார் பொறுப்பேற்பார்கள்? என சுயாதீன வானிலை ஆய்வாளர் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : August 9, 2026 at 10:41 PM IST
சென்னை: கொட்டும் மழையிலும் 45 நிமிடங்கள் இடைவிடாமல் 350-க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பரதநாட்டியம் ஆடிய நிகழ்வு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்த போதிலும், இதுதொடர்பாக சுயாதீன வானிலை ஆய்வாளர் எழுப்பிய கேள்வியும் இதுபற்றிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் பண்டைய பாரம்பரியக் கலை வடிவமான மயூர நந்தனம் நடன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பண்டைய சித்திர நாட்டிய மரபில் குறிப்பிடப்படும் மயூர நந்தனம் என்பது மயிலின் கம்பீரம், அழகு மற்றும் அசைவுகளை நடன வடிவில் வெளிப்படுத்தும் அரிய பாரம்பரியக் கலை வடிவ நடனமாகும்.
சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பரதநாட்டிய அகாடமி சார்பில் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சியில், 350 க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் மற்றும் பரதநாட்டியக் கலைஞர்கள் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது மழை பெய்த நிலையிலும், கலைஞர்கள் தொடர்ந்து தங்களது நடனத்தை அரங்கேற்றினர். மழையில் நனைந்தபடியே கலைஞர்கள் ஒருங்கிணைந்து பரதநாட்டியம் ஆடிய காட்சி பார்வையாளர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது.
சுமார் 45 நிமிடங்கள் இடைவிடாமல் நடைபெற்ற இந்த நடன நிகழ்ச்சி, மழைக்கு மத்தியிலும் கலைஞர்களின் அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது. இந்தக் காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதைத் தொடர்ந்து, சுயாதீன வானிலை ஆர்வலர் ஒருவர் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், "இந்த நிகழ்ச்சியின் போது நல்வாய்ப்பாக மழையுடன் மின்னல் தாக்குதல் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஆனால், மழையுடன் தரையை தாக்கும் வகையிலான மின்னல் மற்றும் இடி ஏற்பட்டிருந்தால் நிலைமை என்னவாகியிருக்கும்?
மழையில் நடனமாடியவர்களுக்கு ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டிருந்தால் அதற்கு யார் பொறுப்பேற்றிருப்பார்கள்? ஒரு சமூகமாக நாம் எப்போது வானிலை குறித்த விழிப்புணர்வுடன் செயல்படப் போகிறோம்? என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளையும் அவர் எழுப்பினார்.
மழையிலும் நடனக் கலைஞர்கள் தொடர்ந்து பரதநாட்டியம் ஆடிய காட்சிகள் ஒருபுறம் சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகளை பெற்று வரும் நிலையில், மறுபுறம் மோசமான வானிலையின்போது பொதுமக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் சுயாதீன வானிலை ஆய்வாளர் கேள்வி எழுப்பியிருப்பது இதுதொடர்பான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.