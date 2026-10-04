பட்டியலின மக்கள் கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதிக்க மறுப்பு; பூட்டை உடைத்து தரிசனம் செய்ய அனுமதித்த மாவட்ட எஸ்.பி
பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வண்ணம் குரால் கிராமத்தில் பெருமளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 4, 2026 at 4:11 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: பட்டியலின மக்கள் கோயிலுக்குள் நுழைய மறுப்பு தெரிவித்து மாற்று சமூகத்தினர் பூட்டுப் போட்ட நிலையில், அதனை உடைத்து மாவட்ட எஸ்.பி பட்டியலின மக்களை கோயிலுக்குள் அனுமதித்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி குரால் கிராமம். இங்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான ஸ்ரீ கலியுக சீனிவாச பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இங்கு நேற்று (அக்.3) மூன்றாவது புரட்டாசி சனிக்கிழமையை சிறப்பிக்கும் வகையில், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் மேல தாளங்களுடன் தாம்பூல தட்டுகளில் வழிபாட்டு பொருட்களுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்ய சென்றனர்.
இதனை அறிந்த அப்பகுதியை சேர்ந்த மாற்று சமூகத்தினர், அவர்களிடம் கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதியில்லை என கூறி, அங்கிருந்து உடனடியாக செல்ல வற்புறுத்தியுள்ளனர். இதனால் இரு தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, மாற்று சமூகத்தினர் கோயிலின் கதவை மூடி பூட்டுப் போட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, தங்களை கோயிலுக்குள் அனுமதிக்க வேண்டும் என பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் மாலை வரை கோயிலின் நுழைவாயில் முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வந்த கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஷஹ்னாஸ் தலைமையிலான காவல்துறை அதிகாரிகள், கோவில் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது. அங்கு யாரும் செல்லக்கூடாது என்று தடை விதிக்க முடியாது என மாற்று சமூகத்தினரிடம் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
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இந்த பேச்சுவார்த்தையில் சுமூகமான முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில் போலீசார் கோயிலின் பூட்டை உடைத்து, பட்டியலின மக்களைக் கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்று வழிபட அனுமதித்தனர். இச்சம்பவத்தால் போலீசார் மற்றும் மாற்று சமூகத்தினரிடையே கடுமையான வாக்குவாதம் நடைபெற்றது.
இதனையடுத்து, அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வண்ணம் குரால் கிராமத்தில் பெருமளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
முன்னதாக, இதே கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் எடுத்தவாய்நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள 200 ஆண்டுகள் பழமையான வரதராஜ பெருமாள் கோயிலிலும், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போலீஸ் பாதுகாப்போடு பட்டியலின மக்கள் முதன்முறையாக உள்ளே நுழைந்து வழிபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.