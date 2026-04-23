தேர்தலை புறக்கணித்த வேங்கைவயல் மக்கள் - வெறிச்சோடிய வாக்குச்சாவடி
குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தங்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்று கூறி பட்டியல் சமூகத்தினர் வாக்குப்பதிவை புறக்கணித்துள்ளனர்.
Published : April 23, 2026 at 2:59 PM IST
புதுக்கோட்டை: குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட சம்பவத்தால் கவனம் பெற்ற, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வேங்கைவயல் கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியல் சமூகத்தினர் இன்று நடைபெற்ற தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர்.
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், வேங்கைவயல் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருந்த மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியில் மனிதக் கழிவுகள் கலக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது.
இதனையடுத்து 2025-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், அதே ஊரைச் சேர்ந்த முரளிராஜா, சுதர்சன் மற்றும் முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆகிய 3 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தனிப்பட்ட பகை காரணமாக அவர்கள் மூவரும் இந்த செயலில் ஈடுபட்டதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இதனை ஏற்க வேங்கைவயல் பட்டியல் சமூக மக்கள் மறுத்து வருகின்றனர். குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தங்கள் மீதே அரசும் சிபிசிஐடி போலீசாரும் குற்றம் சாட்டுவதாக உள்ளூர் மக்கள் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகள் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை என்றும், குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த விவகாரத்தில் தங்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்று கூறி, இன்று நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில் தங்களை எதிர்ப்பு வெளிப்படுத்தும் வகையில் அவர்கள் சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர். மேலும், தங்கள் கிராமத்தின் நுழைவுவாயில் பகுதியிலும் அவர்கள் கருப்பு கொடியேற்றி தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர். அவர்களோடு காவல்துறை அதிகாரிகளும் வருவாய்துறை அதிகாரிகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
வாக்களிக்க பட்டியல் சமூக மக்கள் யாரும் வராததால், வேங்கைவயலில் உள்ள வாக்குச்சாவடி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.