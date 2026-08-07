அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் இடஒதுக்கீட்டு முறையை பின்பற்ற வேண்டும் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை
அரசு வழக்கறிஞர்கள் என்போர் நீதிமன்றத்தில் அரசின் சட்டக் குரலாக செயல்படும் முக்கியமான அங்கமானவர்கள். அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை சட்டரீதியாக பாதுகாப்பதோடு, குற்றவியல் வழக்குகளில் நீதிமன்றத்திற்கு உதவும் பொறுப்பையும் வகிக்கின்றனர்.
Published : August 7, 2026 at 1:00 PM IST
மதுரை: அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் இட ஒதுக்கீட்டு முறையை செயல்படுத்தி, இந்தியாவிலேயே முன்மாதிரி மாநிலாமாக தமிழ்நாடு அரசு விளங்க வேண்டும் என தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
அரசு சார்பில் அரசு துறைகள் தொடர்பான சிவில் வழக்குகள், குற்றவியல் வழக்குகள், அரசின் கொள்கைகள் தொடர்பான வழக்குகள், பொதுநல வழக்குகள், அரசியலமைப்பு வழக்குகள் ஆகியவற்றில் நீதிமன்றங்களில் அரசுக்காக ஆஜராகி வாதாடுபவர்களே அரசு வழக்கறிஞர்கள்.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 165, குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1973 (CrPC) (தற்போது மாற்றாக அமலில் உள்ள பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா), தமிழ்நாடு சட்ட அதிகாரிகள் விதிமுறைகள், தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்துறை அரசாணைகள், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அரசு அதிகாரிகள் அல்லர்
அரசு வழக்கறிஞர்கள் (Government Law Officers / Government Pleaders / Public Prosecutors) அரசின் சட்டநலன்களைப் பாதுகாக்கும் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளனர். இவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் அல்லர்; பெரும்பாலும் ஒப்பந்த (Tenure) அடிப்படையில் நியமிக்கப்படும் சட்ட அலுவலர்கள். இவர்களின் நியமனம், அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகள் பல்வேறு சட்டங்கள், அரசாணைகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் அமைகின்றன.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு வழக்கறிஞர்களின் நிலைகள்
உயர் நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர், கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர், அரசு வழக்கறிஞர், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர், கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் (குற்றவியல் பிரிவு), கூடுதல் அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், நிலையான வழக்கறிஞர் ஆகிய நிலைகள் உள்ளன.
அதே போன்று, மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட அரசு வழக்கறிஞர், அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், கூடுதல் அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர், உதவி அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் (குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள்) ஆகிய நிலைகள் உள்ளன.
யார் நியமனம் செய்கிறார்கள்?
அரசு வழக்கறிஞர்கள் என்பவர்கள் அந்தந்த மாநில அரசுகளில் சார்பாக நியமிக்கப்படுபவர்கள். பொதுவாக, சட்டத்துறையின் தலைமை வழக்கறிஞரின் ஆலோசனை, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை உள்ளிட்டோரின் கருத்துகள் வழங்கப்பட்டதற்கு பிறகு இறுதியாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை மூலம் நியமனம் வழங்குகிறது.
முதலில் காலிப்பணியிடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அறிவிக்கப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பரிந்துரைகள் பெறப்படும். அதிலிருந்து விண்ணப்பதார்களின் அனுபவம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அவர்களின் பின்னணி ஆய்வு செய்யப்படும். மேலும், தலைமை வழக்கறிஞரின் கருத்து, அரசியல் ஒப்புதல் ஆகியவை பெறப்பட்டு, இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் அரசாணை வெளியிடப்படும்.
சமீப காலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதி அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்திய பார் கவுன்சிலில் பதிவு, குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் வழக்கறிஞர் அனுபவம், சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றங்களில் நடைமுறை அனுபவம், குற்றவியல் அல்லது சிவில் வழக்குகளில் திறமை, தொழில்முறையில் நற்பெயர் ஆகியவையே வழக்கறிஞர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான தகுதிகளாக உள்ளன.
ஊதிய முறை
இது நிரந்தர அரசு வேலை கிடையாது என்பதால் அரசின் விருப்பப்படி, குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்தம் முறையில் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அரசு மாற்றம் ஏற்பட்டால், இப்பதவிகளில் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் குறித்து மறுஆய்வு செய்யப்படலாம். அதே போன்று, நீக்கமும் செய்யப்படலாம்.
இவர்களுக்கான ஊதியத்தை பொருத்தவரை பெரும்பாலும், மாத ஊதியம், ஒவ்வொரு வழக்கிற்கும் ஆஜராவதற்கான கட்டணம், வரைவு கட்டணம் உட்பட கலப்பு முறையில் வழங்கப்படுகிறது.
அரசின் சட்ட குரல்
அரசு வழக்கறிஞர்கள் என்போர் நீதிமன்றத்தில் அரசின் சட்டக் குரலாக செயல்படும் முக்கியமான அங்கமாவர். அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை சட்டரீதியாக பாதுகாப்பதோடு, குற்றவியல் வழக்குகளில் நீதிமன்றத்திற்கு உதவும் பொறுப்பையும் வகிக்கின்றனர்.
நியமனங்கள் அரசின் அதிகார வரம்பிற்குள் இருந்தாலும், அவை திறமை, அனுபவம், நேர்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகிய அடிப்படைகளில் அமைய வேண்டும் என்பது நீதிமன்றங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நிலைப்பாடாகும்.
நியமனங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை
அந்த வகையில், 2025 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் மதுரை கிளைக்காக கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர்கள், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர்கள், சிவில் மற்றும் குற்றவியல் பிரிவு அரசு வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்ட பலர் தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நியமனங்களின் வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து சில மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அரசு தகுதி மற்றும் சட்ட நடைமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே நியமனங்கள் நடைபெறுகின்றன என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
அரசு மாறும்போது என்ன நடக்கும்?
தமிழகத்தில் புதிய அரசு பதவியேற்றதும், பழைய அரசு வழக்கறிஞர்கள் ராஜினாமா செய்வது அல்லது விடுவிக்கப்படுவது வழக்காமானதாக உள்ளது. புதிய அரசு புதிய சட்ட அலுவலர்களை நியமிப்பது என்ற நடைமுறையும் காணப்படுகிறது. இருப்பினும் இது சட்டப்படி கட்டாயம் அல்ல; அரசின் நிர்வாக முடிவாகும்.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பல வழக்குகளில், அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் அரசியல் பரிசாக இருக்கக் கூடாது. திறமை, அனுபவம், நேர்மை ஆகியவை முக்கிய அளவுகோல்கள், வெளிப்படையான நடைமுறை அவசியம், நியமன வழிகாட்டுதல்களை அரசு தெளிவாக வகுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனங்களில் இட ஒதுக்கீடு முறை
இந்நிலையில், தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநில தலைவர் கருப்பையா அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் குறித்து கூறுகையில், ”இந்திய வரலாற்றில் நீதித்துறை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அந்த நீதித்துறையில் முக்கிய அங்கமான உச்ச நீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றம் மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் கூட இட ஒதுக்கீடு என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
குறிப்பாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனங்களில் கடந்த 80 ஆண்டுகளாகவே பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி இனத்தவருக்கான இட ஒதுக்கீடு மறுக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழக நீதிமன்றங்களில் 3,600க்கும் மேற்பட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர். அரசு வழக்கறிஞர்கள், அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள், அரசு உரிமைகள் வழக்கறிஞர்கள் என பல்வேறு நிலைகளில் இந்த நியமனம் நடைபெறுகிறது.
மாற்றத்தை நோக்கி நகர்வோம் என முழக்கமிட்டு தமிழகத்தில் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்துள்ள தமிழக வெற்றிக்கழக அரசின் முதல்வரான ஜோசப் விஜய், அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தை இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் செயல்படுத்த முன்வர வேண்டும்.
இந்தியாவிலேயே முன்மாதிரி மாநிலமாக தமிழகத்தில் வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் இட ஒதுக்கீட்டு முறையை தமிழக அரசு பின்பற்ற வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.