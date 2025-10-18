ETV Bharat / state

ஆணவப் படுகொலை தடுப்பு சட்டத்திற்கான ஆணையம்! தலித் விடுதலை இயக்கம் முன் வைத்த கோரிக்கை!

உயர் நீதிமன்றத்தில் திவ்யாவின் தாய் தேன்மொழி ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை நீதிபதி கே.என்.பாஷா, தேவதாஸ் அமர்வு விசாரித்தது.

தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா
தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: ஆணவப் படுகொலை தடுப்பு சட்டத்திற்கான ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என்.பாஷா நியமிக்கப்படுவதற்கு தலித் விடுதலை இயக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சாதி ஆணவப் படுகொலைகளை தடுக்கும் நோக்கில் சட்டம் இயற்றுவதற்கான பரிந்துரைகளை அளிப்பதற்காக, உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என்.பாஷா தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டப் பேரவையில் நேற்று அறிவித்தார். இந்த முடிவுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள தலித் விடுதலை இயக்கம், அதன் தலைவராக நீதிபதி கே.என்.பாஷா நியமிக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் கருப்பையா, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “சாதி ஆணவப் படுகொலையை தடுக்கும் சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என்.பாஷா மற்ற வழக்குகளில் சரியான தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கலாம். ஆனால், தமிழ்நாடே பற்றி எரிந்த தருமபுரி சாதி மறுப்புத் திருமண இணையர்கள் இளவரசன், திவ்யா சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் நேர் எதிராகவும், சட்ட விரோதமாகவும், சமூக நீதிக்கு எதிராகவும் நடந்து கொண்டவர்.

கடந்த 2013-ம் ஆண்டு, தருமபுரியில் சாதி மறுப்பு காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இளவரசன் - திவ்யா இணையர்களை பிரிக்கும் நோக்கில், உயர் நீதிமன்றத்தில் திவ்யாவின் தாய் தேன்மொழி ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி கே.என்.பாஷா, தேவதாஸ் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

இதில், ஆஜரான திவ்யா, ‘யாரும் என்னை கடத்தவில்லை, நாங்கள் ஒன்றாக வாழ்கிறோம்’ என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, இருவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தனர். ஆனால், ஆட்கொணர்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்திருக்க வேண்டிய நீதிபதி கே.என்.பாஷா, நீதிபதி தேவதாஸ் அமர்வு, அந்த வழக்கில் தேவையின்றி வாய்தா நாள் குறித்து, திவ்யாவின் மனது மாறுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தனர். இறுதியில், திவ்யாவும், இளவரசனோடு வாழ விரும்பவில்லை என்று அறிவித்தார்.

இதனையடுத்து, ஜூலை 1 ஆம் தேதி வழக்கை நீதிபதிகள் பாஷா மற்றும் தேவதாஸ் ஆகியோர் முடித்து வைத்தனர். அதன் பின்னர் ஜூலை 4 அன்று இளவரசன் சாதி ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டு ரயில் தண்டவாளத்தில் வீசப்பட்டார்.

அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின்படி, வயது வந்த ஆணும், பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கவில்லை. ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாஷா தலைமையில் ஆணையம் அமைவது, திமுக அரசு முன்னெடுக்கும் ஆணவக்கொலை குற்றங்கள் தடுப்புச் சட்டத்திற்கே நேர்மாறாகவும், தலித் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கும் வகையிலும் அமைந்து விடும்” என்று தெரிவித்தார்.

