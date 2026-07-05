வீட்டிற்கு ரூ.17,059 மின் கட்டண பில் - கூலித்தொழிலாளி அதிர்ச்சி
மின் கட்டணத்தைக் குறைப்பதுடன் மின் மீட்டரை மாற்றி புதிய மின் மீட்டரை பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு கூலித்தொழிலாளி பாலமுருகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : July 5, 2026 at 6:44 PM IST
தேனி: வீட்டிற்கு ரூபாய் 17,059 மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று பில் வந்ததால் கூலித்தொழிலாளி கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள கண்டமனூர் கிழக்கு தெருவில் வசித்து வருபவர் பாலமுருகன். கூலி தொழிலாளியான இவருக்கு மனைவியும், மூன்று மகள்களும் உள்ளனர். கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு வரை இவரது வீட்டிற்கு ரூபாய் 900- க்கு கீழ் வரையிலேயே மின் கட்டணம் வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இவர் தவணை முறையில் ஏசி ஒன்றை வாங்கி தனது வீட்டில் பொருத்தியுள்ளார்.
இதையடுத்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ரூபாய் 2,500 மின் கட்டணம் வந்துள்ள நிலையில், ஜூலையில் ரூபாய் 17,059 மின் கட்டணம் வந்துள்ளது. இதனால் பாலமுருகன் மற்றும் குடும்பத்தினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மாத வருமானம் ரூபாய் 10,000 முதல் ரூபாய் 12,000 வரை கிடைக்கும் கூலித்தொழிலாளி தனது வீட்டின் மின் கட்டணமாக 17,059 ரூபாய் வந்ததைக் கண்டு செய்வதறியாமல் திகைத்து இருக்கிறார்.
இது குறித்து ஆண்டிபட்டி துணை மின்நிலைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கண்டமனூர் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்ற பாலமுருகன், தனது வீட்டிற்கு அதிகளவில் மின் கட்டணம் வந்துள்ளது குறித்து மின் உதவி பொறியாளரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளார். ஆனால், அதற்கு மின்வாரிய உதவி பொறியாளர் முறையான பதிலை கூறாமல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், மின்வாரிய அலுவலகத்தில் இருந்த அலுவலர்கள், பாலமுருகனிடம் நீங்கள் மின் கட்டணம் கட்ட வேண்டிய கடைசி தேதிக்குள் ரூபாய் 17,059 முழுமையான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்; இல்லையென்றால் உங்களது வீட்டில் மின் இணைப்புத் துண்டிக்கப்படும் என்று எச்சரித்துள்ளனர். இதனால் மன வேதனையடைந்த பாலமுருகன், மீண்டும் மீண்டும் மின்வாரிய அலுவலகத்திற்குச் சென்று முறையிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, பாலமுருகனின் வீட்டிற்கு வந்த மின்வாரிய அதிகாரிகள், மின் மீட்டரை மீண்டும் ஆய்வுச் செய்தனர்.
பின்னர் அதிகாரிகள், பாலமுருகனிடம் தங்கள் தரப்பில் தவறில்லை; நீங்கள் அதிகளவில் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள்; எனவே விதிக்கப்பட்ட மின் கட்டணம் சரியானதே; முழுமையான மின் கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தியாக வேண்டும் என்று தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு மின்வாரியம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அதிகமாக வந்த மின் கட்டணத்தைக் குறைக்க வேண்டும் என்று கூலித்தொழிலாளி பாலமுருகன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து கூலித்தொழிலாளி பாலமுருகன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எனது வீட்டிற்கான மின்சாரக் கட்டணம் ரூபாய் 300- க்குள் மட்டுமே வரும். அதனை செலுத்தியுள்ளேன். கடந்த மாதம் ஒரு ஏசியை வாங்கினேன். இந்த மாதம் மின் கணக்கீடு செய்தபோது ரூபாய் 17,500 வந்துள்ளது. இதனால் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானேன். நான் மாதம் ரூபாய் 12,000 ஊதியத்திற்கு வேலை செய்கிறேன்.
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என்னால் கடன் வாங்கி மின் கட்டணத்தைச் செலுத்த முடியாது. வீட்டிற்கு உள்ள மின்சார வயரில் பிரச்சனை இருப்பதாகவும், அதை சரி செய்யுமாறும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து, வீடு முழுவதும் உள்ள மின் வயர்களை சரிபார்த்துவிட்டேன். அனைத்தும் சரியாகவே உள்ளது. என் தரப்பில் அனைத்தும் சரியாக உள்ளது. மின் மீட்டரை மாற்றித் தர வேண்டும் என்று கோரியிருந்தேன்.
முதலில் மின் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்; இல்லையென்றால் மின் இணைப்புத் துண்டிக்கப்படும் என்று கூறி கண்டமனூர் மின்வாரிய அலுவலக அதிகாரிகள், என்னை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிவிட்டனர். எனவே, மின்வாரியம் எனது மின் கட்டணத்தைக் குறைத்து தருவதோடு, பழைய மின் மீட்டரை மாற்றி புதிய மின் மீட்டரை இணைக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.