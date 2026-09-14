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பீர் பாட்டிலில் தாக்கி கூலி தொழிலாளி கொலை: சத்தியமங்கலத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு சமையல் வேலைக்கு சென்ற அவர் வீடு திரும்பாததால், அவரை உறவினர்கள் பலர் தேடி வந்த நிலையில் தற்போது சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

கூலித்தொழிலாளி கொலையான இடம்
கூலித்தொழிலாளி கொலையான இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 6:07 PM IST

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சத்தியமங்கலம்: பீர் பாட்டிலில் தாக்கி கூலித் தொழிலாளி கொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் பூக்கடை மனோகரன். இவர் காலி மனைகளை வாங்கி விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவருக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் நிலம் செங்கோட்டையன் நகரில் உள்ளது. இது ஓர் காலி இடம் என்பதால் சமூக விரோதிகள் சிலர் அங்கு அமர்ந்து மது அருந்துவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த சூழலில், மனைக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருந்த சாக்கடை கால்வாயில், ரத்த வெள்ளத்தில் இளைஞர் ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக அவ்வழியாக நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட பொதுமக்கள், சத்தியமங்கலம் போலீசாருக்கு இன்று (செப்டம்பர் 14) காலை தகவல் கொடுத்திருக்கின்றனர்.

கொலையான நபர்
கொலையான நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞரின் சடலத்தை கைப்பற்றி சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, கொலையான நபர் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில், இறந்து கிடந்த அந்த நபர் அதே ஊரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி செல்வராஜ் என்பவரின் மகன் செந்தில்குமார் (42) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், இறந்த அவருக்கு சித்ரா என்ற மனைவியும், ஓர் மகளும் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

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மேலும், கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு சமையல் வேலைக்கு சென்ற அவர் வீடு திரும்பாததால், அவரை உறவினர்கள் பலர் தேடி வந்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலிலேயே காலி மனையிடத்தில் செந்தில்குமார் கொலை செய்யப்பட்டு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் செந்தில்குமாருக்கும், வேறொருவருக்கும் மதுபோதையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதும், இந்த வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் அந்த நபர் பீர் பாட்டிலால் செந்தில்குமாரின் தலையில் அடித்துக் கொன்றதும் தெரிய வந்திருக்கிறது.

இத்துடன், கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஒரு நபரை கைது செய்திருப்பதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, சத்தியமங்கலம் டிஎஸ்பி முத்தராசு தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

கொலை
BEER BOTTLE
ERODE MURDER
SATHYAMANGALAM MURDER
DAILY WAGE WORKER MURDER

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