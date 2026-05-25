தினமும் நடக்கும் குற்றங்கள்; திமுக எம்.பி. கனிமொழி கவலை
புதிய அரசு பிரச்சனைகளை சரி செய்யவில்லை என்றால் நிச்சயம் மக்களின் அவநம்பிக்கைக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும் நடக்கும் குற்றச் சம்பவங்கள் கவலைக்குரிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக துணை பொது செயலாளர் கனிமொழி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும் நடக்கும் குற்றச் சம்பவங்கள் மிகவும் கவலைக்குரிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது.ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிராக ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. குழந்தைகள், இளைஞர்கள், சிறுவர்கள் தாக்கப்படும் சூழல் உள்ளதை நாம் சந்தித்துக் கொண்டுள்ளோம்.
மாநிலதிதல் சட்டம் - ஒழுங்கு இருக்கிறதா என்கிற கேள்விக்குறி எழுந்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் இன்று தமிழகம் மாட்டிக் கொண்டுள்ளதை கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது.
புதிதாக பதவியேற்றுள்ள தவெக அரசுக்கு போதிய அவகாசம் தரப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகும் அவர்கள் பிரச்சனையை சரி செய்யவில்லை என்றால் நிச்சயம் மக்களின் அவநம்பிக்கைக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும்" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் திமுக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுச் செயலாளர் ஆ.கிருஷ்ணசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் ஆறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதன்படி, முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளான ஜூன் 3 ஆம் தேதி, ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு சார்பில் மாவட்ட, மாநகர, ஒன்றிய, நகர பகுதிகளில் திமுகவின் கொடியேற்றி, இனிப்புகள் வழங்குவதோடு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மீதும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மீதும் நம்பிக்கை வைத்து, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு வாக்களித்த 1 கோடியே 54 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 782 வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில், கொள்கை உறுதியோடு மதச்சார்பற்ற சக்திகளை ஒன்றிணைத்து 'மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியை' உருவாக்கி, தேர்தல் களத்தில் வழிநடத்தி, முதன்மை தொண்டராய் ஓய்வில்லாமல் உழைத்து, 73 தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற முதன்மை காரணமாக விளங்கிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
"ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு"வை "சமூகநீதிக் குழு" என்று பெயர் மாற்றம் செய்து அறிவிக்க வேண்டுமென திமுக தலைவரிடம் கோரிக்கை வைத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
எதிர்வரும் காலத்தில் ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுவின் செயல்பாட்டினை மேலும் வலுவாக்கிட மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் என அனைத்து பகுதி நிர்வாகிகளையும் நியமனம் செய்யும் அதிகாரம் மாநில ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுவுக்கு வழங்கிட வேண்டும் என்றும் திமுக தலைவரை இக்கூட்டம் கேட்டுக் கொள்கிறது.
ஆதிதிராவிடர் மக்களின் நலன்களுக்காக, தமிழ்நாட்டில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் விகிதப்படி, கட்சி அமைப்புகளில் நிர்வாகிகளை ஒதுக்கீடு செய்ய திமுக தலைவர் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.