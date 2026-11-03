சொத்து குவிப்பு வழக்கு - சி.விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவிக்கு அமலாக்கத் துறை மீண்டும் சம்மன்
சி.விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவி ரம்யா ஆகிய இருவரில் ஒருவர் வரும் வெள்ளிக்கிழமையும், மற்றொருவர் அடுத்த வாரமும் சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத் துறையின் மண்டல அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 3:40 PM IST
சென்னை: வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.35.79 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளை சேர்த்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்காக, முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய தவெகவின் புதுக்கோட்டை மாவட்ட அமைப்பாளருமான சி.விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவி ரம்யா ஆகியோருக்கு அமலாக்கத் துறை மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
கடந்த 2016 முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு வரையிலான அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சராக சி.விஜயபாஸ்கர் பதவி வகித்தார். அப்போது, வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்துகளை சேர்த்ததாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில், கடந்த 2021-ம் ஆண்டு, விஜயபாஸ்கர் மீது தமிழக லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணையைத் தொடங்கியது.
இந்த வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, கடந்த 2023-ம் ஆண்டு குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்தது. அதில், விஜயபாஸ்கர் ரூ.35.79 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை வருமானத்திற்கு அதிகமாகச் சேர்த்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பதிவு செய்த இந்தச் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் அடிப்படையில், சட்டவிரோதப் பணப் பரிவர்த்தனைத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறையும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள விஜயபாஸ்கருக்குச் சொந்தமான வீடுகளில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இந்தச் சோதனைகளைத் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகியோருக்கு முதற்கட்டமாகச் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி இருவரும் அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி தங்களது வாக்குமூலங்களை அளித்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கில் அடுத்தக்கட்ட விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ள அமலாக்கத் துறை, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் அவரது மனைவி ரம்யா ஆகிய இருவருக்கும் தற்போது மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
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சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் கூடுதல் விவரங்களைச் சேகரிப்பது, சொத்துகள் வாங்கப்பட்டதற்கான வருமான ஆதாரங்கள் மற்றும் சட்ட விரோதப் பணப் பரிவர்த்தனைகள் ஏதேனும் நடைபெற்றுள்ளனவா என்பது தொடர்பாக இருவரிடமும் விசாரணை நடத்த அமலாக்கத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்காக, சி.விஜயபாஸ்கர், அவரது மனைவி ரம்யா ஆகிய இருவரில் ஒருவர் வரும் வெள்ளிக்கிழமையும், மற்றொருவர் அடுத்த வாரமும் சென்னையில் உள்ள அமலாக்கத் துறையின் மண்டல அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என சம்மனில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.