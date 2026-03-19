சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு எதிராலி: கோவையில் மூடப்படும் தொழிற்சாலைகள் - பல லட்சம் பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம்

இந்த பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வு காண்பதற்கு, வர்த்தக சிலிண்டர்களை சார்ந்து தொழில் செய்ப்பவர்களுக்கு 30,000 எரிவாயு சிலிண்டர்களை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று தொழில் துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோவையில் இயங்கி வரும் ஒரு தொழிற்சாலை
கோவையில் இயங்கி வரும் ஒரு தொழிற்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 19, 2026 at 7:18 PM IST

-By எஸ்.சீனிவாசன்

வர்த்தக சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தொழில் நகரமான கோவையில் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு பல லட்சம் பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே கடந்த இரு வாரங்களுக்கு மேலாக நீடித்து வரும் போர், இந்தியாவில் பல்வேறு வழிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அரபு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பல்களில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி எரிவாயுவை கொண்டுவரப்படும் முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது. இதனால் இந்தியாவில் எல்பிஜி எரிவாயுவுக்கும் கச்சா எண்ணெய்க்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்தியா போன்ற தனது நட்பு நாடுகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஈரான் அரசு, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி வழங்கியது. இதையடுத்து, இரண்டு கப்பல்களில் எல்பிஜி எரிவாயு இந்தியாவை வந்தடைந்தது ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது.

ஜேம்ஸ், கைத்தொழில் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கம்
ஜேம்ஸ், கைத்தொழில் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், நாடு முழுவதும் வர்த்தக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. பல இடங்களில் உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளனு. வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அஞ்சிய பொதுமக்கள் ஒரே நேரத்தில் பலரும் புதிய சிலிண்டர்களுக்கு முன்பதிவு செய்தனர். இதனால், சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மேலும் பீதி அடைந்தனர். இதையடுத்து, போதிய அளவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் கையிருப்பில் உள்ளன என்றும், மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தொழில் துறையினருக்கான எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதால் தொழில் துறையினர் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.

குறிப்பாக தொழில் நகரமான கோவையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, 1 லட்சத்திற்கும் மேற்ப்பட்ட சிறுகுறு தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், இந்த தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பல லட்சம் பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டதாக தொழில் துறையினர் கவலையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு கைத்தொழில் மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோர் சங்கத்தின் தலைவர் ஜேம்ஸ், ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோவை மாவட்டத்தில் சிறுகுறு நடுத்தர தொழில் சார்ந்து சுமார் 2 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு சுமார் 7 லட்சம் தொழிலாளர்கள் நேரடியாக வேலைவாய்ப்பு பெற்று வருகின்றனர்.

வர்த்தக எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு

தொடர்ச்சியாக எங்கள் தொழிலுக்கு பல்வேறு நெருக்கடிகளை நாங்கள் சந்தித்து வருகிறோம். ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஜாப் ஆர்டர் செய்பவர்கள் கடுமையான நெருக்கடியை சந்தித்தனர். தற்போது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே ஏற்பட்ட போர் காரணமாக வர்த்தக எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால், தமிழ்நாட்டில் வர்த்தக சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தி வரும் எங்களை போன்ற தொழில் துறையினருக்கு கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள பவுண்டரிகள், ஃபேப்ரிகேஷன் தொழில் உள்பட பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் எரிவாயு ஒரு முக்கிய பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்குள்ள தொழிற்சாலைகளில் 40 சதவீதம் பேர் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தி, அதன் மூலமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

தொழிற்சாலைகள் மூடப்படும் அபாயம்

தற்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் வர்த்தக சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் 40 சதவீத தொழிற்சாலைகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த தொழிற்சாலைகளுடன் அதனை சார்ந்து இயங்கும் தொழில்களும் முடங்கி உள்ளன. கையில் இருப்பில் உள்ள எரிவாயு தீர்ந்து வருகிறது. இதனால், இப்போதே பல நிறுவனங்கள் தங்கள் பணிகளை நிறுத்திக் கொண்டார்கள்.

மேலும் இங்குள்ள உணவகங்களும் எரிவாயு தட்டுப்பட்டால் மூடப்படுவதால், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்து பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள், உணவு கிடைக்காமல் அவதிப்படுகிறார்கள்.

மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

இந்த தட்டுப்பாட்டை போக்குவதற்கு மத்திய அரசு விரைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக, கோவையில் இந்த பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வு காண்பதற்கு, வணிக சிலிண்டர்களை சார்ந்து தொழில் செய்ப்பவர்களுக்கு 30,000 எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். ஏற்கெனவே மூலப்பொருள்கள் விலையேற்றம் காரணமாக நெருக்கடியில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் நாங்கள் தவித்து வருகிறோம். தற்போது, வர்த்தக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, அனைத்து தொழில்களும் முடங்கி பல லட்சம் பேர் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து எங்கள் தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

