பட்டாசு போல் வெடித்த சிலிண்டர்கள் - வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ காட்சி!

அரியலூர் அருகே விபத்தில் சிக்கிய லாரியில் இருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்துச் சிதறும் வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

விபத்துக்குள்ளான சிலிண்டர் லாரி
விபத்துக்குள்ளான சிலிண்டர் லாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 9:15 AM IST

அரியலூர்: வாரணவாசி அருகே கேஸ் சிலிண்டர் ஏற்றி வந்த லாரி விபத்தில் சிக்கி நிலையில், வாகனத்தில் இருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்துச் சிதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டம் இனாம்குளத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கனகராஜ். இவர் கேஸ் சிலிண்டர்களை திருச்சி குடோனில் இருந்து லாரி மூலம் அரியலூருக்கு ஏற்றி வந்தார். இதில், லாரி அரியலூர் மாவட்டம் வாரணவாசி கிராமம் அருகே பிள்ளையார் கோயில் வளைவில் திரும்பும்போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் உள்ள பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், வாகன ஓட்டுநர் கனகராஜுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. விபத்து குறித்து சத்தம் கேட்டு அங்கு வந்த பொதுமக்கள் காயமடைந்த ஓட்டுநரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்
வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையில், விபத்துக்குள்ளான லாரியில் இருந்த சிலிண்டர்கள் ஒவ்வொன்றாக வெடித்துச் சிதறியது. இதனால், அங்கிருந்த மக்கள் அப்பகுதியில் இருந்து தப்பித்து ஓடினர்.

மேலும், சிலிண்டர் வெடித்ததால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்தது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரியலூர் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள், வாகனத்தில் பற்றிய தீயை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்தனர். அதற்குள், வாகனம் முழுவதும் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தது.

பட்டாசு போல் வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விபத்தால் தஞ்சாவூர், திருச்சியில் இருந்து அரியலூருக்கு வரும் வாகனங்கள் மாற்று வழியில் திரும்பி அனுப்பட்டனர். தொடர்ந்து, அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்தினசாமி ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு செய்தனர். வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்கள் சுற்றுவட்டாரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சிதறியதால், அதன் அருகில் செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்து மாவட்ட போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விபத்து நடந்த இடத்தில் வீடுகள் இல்லாததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தடுக்கப்பட்டது. தற்போது சிலிண்டர் வெடித்து சிதறும் வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடாக விபத்து நடைபெற்ற சாலையில் சிதறிக்கிடக்கும் அனைத்து சிலிண்டர்களும் அகற்றப்பட்ட பிறகே அப்பகுதியில் வாகன போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

வெடித்து சிதறிய சிலிண்டர்கள்
சிலிண்டர் வெடிப்பு
CYLINDER LORRY ACCIDENT
EXPLODED CYLINDERS
CYLINDERS EXPLODED IN ARIYALUR

