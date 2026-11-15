வங்கக் கடலில் நாளை உருவாகும் புயல்; நவ.17 தீவிர புயலாக வலுப்பெறும் - வானிலை ஆய்வு மையம்
சென்னையில் இருந்து சுமார் 860 கி.மீ. கிழக்கு - தென் கிழக்கில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் நிலைக்கொண்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 12:56 PM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் நாளை புயலாகவும், நாளை மறுநாள் தீவிரப் புயலாகவும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், நேற்று (நவ.14) தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியானது, வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுப்பெற்று, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுத்தது.
இது இன்று (நவ.15) காலை 5. 30 மணி அளவில், தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து (Latitude) 9.0°N வடக்கு அட்சரேகையிலும், 86.9°E (Longitude) கிழக்கு தீர்க்கரேகையிலும் மையம் கொண்டுள்ளது.
இது போர்ட் பிளேர் (அந்தமான் தீவுகள்) பகுதியிலிருந்து சுமார் 700 கி.மீ. மேற்கு-தென்மேற்கிலும், சென்னை (தமிழ்நாடு) பகுதியிலிருந்து சுமார் 860 கி.மீ. கிழக்கு-தென்கிழக்கிலும், விசாகப்பட்டினம் (ஆந்திரப் பிரதேசம்) பகுதியிலிருந்து சுமார் 1040 கி.மீ. தெற்கு-தென்கிழக்கிலும், கோபால்பூர் (ஒடிசா) பகுதியிலிருந்து சுமார் 1160 கி.மீ. தெற்கு-தென்கிழக்கிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்பு
இது தொடர்ந்து வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 16ஆம் தேதி தெற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகளில் புயலாகவும், பின்னர் நவம்பர் 17ஆம் தேதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தீவிரப் புயலாகவும் வலுப்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
National Bulletin No.01 based on 0530 hrs IST of 15th November, 2026: Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal. Yesterday’s Well Marked Low Pressure Area over Southeast Bay of Bengal moved north-northwestwards, intensified into a Depression and lay centered at 0530 hours IST of today, the 15th November, 2026 over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal, near Latitude 9.0°N and Longitude 86.9°E, about 700km west-southwest of Sri Vijaya Puram (Port Blair) (Andaman Island), 860 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 1040 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 1160 km south-southeast of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal on 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal on 17th November, 2026. @moesgoi @ndmaindia @DDNewslive— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 15, 2026
மேலும், நவ.17ஆம் தேதி தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
நவ.18ஆம் தேதி தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.