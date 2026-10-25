அக்.27ஆம் தேதி ஆந்திரா - ஏனாம் பகுதியில் புயல் கரையைக் கடக்கிறது - வானிலை மையம் தகவல்
நாளை (அக்.26) புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கன முதல் மிகக் கன மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், புயலாக வலுப்பெற்று ஆந்திரா - ஏனாம் கடற்கரை பகுதியில் வரும் 27ஆம் தேதி கரையைக் கடக்க கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நேற்று (அக்.24) மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெற்று, நேற்று மாலை 5 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதியில் நிலவியது.
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அது தென்கிழக்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக்.25) காலை 8:30 மணிக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவுகிறது. அது, தெற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுப்பெற்று, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், நாளை (அக். 26) காலை மேலும் வலுப்பெற்று மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாகவும், நாளை மறுநாள் காலை (அக்.27) மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாக வலுப்பெறக்கூடும்.
இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற்று மிக தீவிர புயலாக ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அருகில் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளை அடையக் கூடும். மேலும், இது, ஆந்திரப்பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே மிக தீவிர புயலாக கரையை கடக்கக்கூடும்.
இதேபோல், நேற்று (அக்.24) தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி இன்று காலை (அக்.25) 8:30 மணிக்கு தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரள பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக நிலவுகிறது.
சுமார் 3.1 கி.மீ. உயரம் வரை தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், அதனை ஒட்டிய கேரள பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியில் இருந்து வடக்கு தமிழக கடலோர பகுதிகள் வரை கேரளா வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், நாளை (அக்.26) புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கன முதல் மிகக் கன மழை வரை பெய்யக்கூடும்.
இதேபோல், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் இடி மின்னல், பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
அக்.27ஆம் தேதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கன மழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.