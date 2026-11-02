மிரட்டும் முரசு புயல்; பழவேற்காட்டில் 10 அடி உயரத்திற்கு சீறும் கடல் அலை - திருவள்ளூர் கள நிலவரம் என்ன?
பழவேற்காடு உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 9:17 PM IST
-BY சுரேஷ் பாபு
திருவள்ளூர்: வங்கக்கடலில் உருவான 'முரசு' புயல் படிப்படியாக வலுப்பெற்று தற்போது தீவிர புயலாக மாறியுள்ளதால் பழவேற்காடு பகுதியில் கடல் சீற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வரும் முரசு புயல், ஆந்திர மாநிலத்தின் தெற்கு கடலோரப் பகுதியான நெல்லூர் அருகே இன்று நள்ளிரவு அல்லது அதிகாலை கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும், இடையிடையே காற்றின் வேகம் 120 கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
மேலும் முரசு புயல் ஆந்திராவை நோக்கி நகர்ந்தாலும், அதன் தாக்கத்தால் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை அளித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா உத்தரவிட்டிருந்தார்.
மேலும் பழவேற்காடு உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், பொதுமக்கள் கடற்கரைப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி இருந்தது.
பழவேற்காடு கடல் பகுதியில் ராட்சத அலைகள்
பழவேற்காடு கடல் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக 10 அடி முதல் 15 அடி உயரத்தில் ராட்சத அலைகள் எழும்பி கரையை நோக்கி சீற்றத்துடன் வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இதன் காரணமாக பழவேற்காடு கோர குப்பம் பகுதியில் வாழும் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை சார்ந்த மீனவர்கள் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் வந்து அறிவுறுத்தினார்.
அத்துடன் அரசு அதிகாரிகளும் இந்த பகுதியில் கடல் சீற்றம் எழுவது குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து அப்பகுதி மக்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் அரசு அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர்.
அதிகாரிகளிடம் மீனவர்கள் வாக்குவாதம்
இதனிடையே, புயல் காலத்தில் மட்டுமே அதிகாரிகள் தங்களது கிராமத்திற்கு வருவதாகவும், மற்ற நாட்களில் ஏன் வருவதில்லை என கேட்டும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். புயல் நாளில் தங்களை முகாம்களுக்கு அழைத்து செல்லும் அதிகாரிகள், அதன் பிறகு தங்களை கண்டுகொள்வதே கிடையாது என்றும் அவர்கள் ஆவேசமாக தெரிவித்தனர். நிரந்தர தீர்வாக, தங்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கிட வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
அப்போது அவர்களை சமரசம் செய்த அதிகாரிகள் மாற்று இடத்திற்கான தகுதி வாய்ந்த இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்ட சென்றனர்.
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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா, "முரசு புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டோம். புயலால் பாதிக்கப்படுபவர்களை தங்க வைக்க நிவாரண முகாம்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. உணவு, குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் தயார் நிலையில் இருக்கின்றன" என தெரிவித்தார்.
மாவட்டத்தில் மழை நிலவரம்
இதனிடையே, இன்று காலை 8:30 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரையிலான 11 மணி நேரத்தில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், புழல் பகுதியில் 25 மில்லிமீட்டர் மழையும், வில்லிவாக்கம் பகுதியில் 15 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளது. ஜெயா பொறியியல் கல்லூரி பகுதியில் 21 மில்லிமீட்டர் மற்றும் திருத்தணியில் 5 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.