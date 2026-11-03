ஓயாத 'முரசு'; ஓடாத விமானங்கள் - இரண்டாவது நாளாக சென்னை விமான நிலையத்தில் நீடிக்கும் முடக்கம்
'முரசு' புயல் தாக்கம் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்பட இருந்த விமானங்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 3, 2026 at 11:37 AM IST
சென்னை: முரசு புயல் தாக்கம் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சில விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
முரசு புயல் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று மதியம் தொடங்கி நள்ளிரவு வரை என மொத்தமாக 11 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து திருச்சி, விஜயவாடா, கடப்பா மற்றும் ராஜமுந்திரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்களே ரத்து செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (நவம்பர் 03) சென்னை விமான நிலையத்தில் சில விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 'முரசு' புயல் தாக்கம் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்பட இருந்த விமானங்களே இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்று காலை 7 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து விஜயவாடா செல்லவிருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், பிற்பகல் 2:35 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து ராஜமுந்திரி செல்லவிருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் என இரண்டு விமானங்களின் புறப்பாடு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல், இன்று காலை 10:05 மணிக்கு விஜயவாடாவில் இருந்து சென்னை வரும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், மாலை 6:20 மணிக்கு ராஜமுந்திரியிலிருந்து சென்னை வரும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஆகிய 2 விமானங்களின் வருகையும் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
முரசு புயல் தாக்கம் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆந்திராவுக்கு இயக்கப்பட இருந்த 5 விமானங்களும், ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை வரவிருந்த 6 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்றும் 2 வருகை விமானங்கள் மற்றும் 2 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 4 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது விமான பயணிகள் மத்தியில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரையை கடந்த 'முரசு'
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில், மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வந்த ‘முரசு’ புயல், ஆந்திர மாநிலத்தின் தெற்கு கடலோர பகுதியான ஓங்கோலுக்கு அருகே நெல்லூர் மற்றும் நரசாபூர் இடையே இன்று அதிகாலை கரையை கடந்தது. புயல் கரையை கடந்தபோது அந்த பகுதியில் மணிக்கு 100 கி.மீ. முதல் 110 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ. வேகத்திலும் காற்று வீசியது. அத்துடன், பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழையும் பெய்தது.
மேலும் புயல் காரணமாக தற்போதும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வரும் காரணத்தால் கடலூர் தாலுகாவிற்கு மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.