‘முரசு’ புயல் எதிரொலி - சென்னையில் 11 விமானங்கள் ரத்து
‘முரசு’ புயல் காரணமாக சென்னையிலிருந்து ஆந்திரா மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறிய ரக விமானங்கள் உள்பட மொத்தம் 11 இண்டிகோ விமானங்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 2, 2026 at 10:24 AM IST
சென்னை: ‘முரசு’ புயல் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 11 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, சென்னையில் இருந்து திருச்சி, கடப்பா, ராஜமுந்திரி, விஜயவாடா ஆகிய பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும், சிறிய ரக ஏ.டி.ஆர் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயலானது தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று வருகிறது. இந்த புயலானது இன்று நள்ளிரவில் இருந்து நாளை (நவம்பர் 3) அதிகாலைக்குள், ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் - நர்சபூர் இடையே கரையை கடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இன்று (நவம்பர் 2) பிற்பகலில் இருந்து வட தமிழகம் மற்றும் ஆந்திராவின் தெற்கு பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று பிற்பகலில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் மற்றும் தமிழ்நாட்டுக்குள் இயக்கப்படும் சிறிய ஏ.டி.ஆர் ரக விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இருந்து,
- இன்று பிற்பகல் 2:35 மணி சென்னை - ராஜமுந்திரி,
- பிற்பகல் 2:45 மணி, சென்னை - விஜயவாடா,
- பிற்பகல் 2:50 மணி, சென்னை - கடப்பா,
- மாலை 5:40 மணி, சென்னை - திருச்சி,
- இரவு 8:50 மணி, சென்னை - திருச்சி
ஆகிய 5 புறப்பாடு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல் சென்னைக்கு வரும்,
- பகல் 1:35 மணி விஜயவாடா - சென்னை,
- பிற்பகல் 2:20 மணி, கடப்பா - சென்னை,
- மாலை 6:20 மணி, ராஜ முந்திரி - சென்னை,
- இரவு 8:15 மணி திருச்சி - சென்னை,
- இரவு 8:45 மணி விஜயவாடா - சென்னை,
- இரவு 11:15 மணி, திருச்சி - சென்னை
ஆகிய விமான சேவைகள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்டபடி, சென்னையிலிருந்து 5 புறப்பாடு விமானங்கள், சென்னைக்கு வருகை தருகிற 6 விமானங்கள் என மொத்த 11 விமானங்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களாகும். இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறபடுகிறது.
எனவே இன்று பிற்பகலில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிக்கும் பயணிகள், பயணிக்க வேண்டிய விமானங்கள் புறப்படும் அல்லது வந்து சேரும் நேரங்களை அந்தந்த விமான நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகொண்டு, அதற்கேற்றாற்போல் பயணம் திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்ளுமாறு விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.