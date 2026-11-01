அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் வங்கக்கடலில் உருவாகிறது 'முரசு' புயல் - தமிழகத்திற்கு ஆபத்தா?
நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தொடர்ந்து உருவாகும் இரண்டாவது புயல் 'முரசு' என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 1, 2026 at 10:12 AM IST
சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. 'முரசு' என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்புயல், நவம்பர் 3-ம் தேதி ஆந்திராவில் கரையைக் கடக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (நவ.01) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வங்கக்கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு 23 கி.மீ. வேகத்தில் மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில், சென்னைக்கு கிழக்கு- தென்கிழக்கே சுமார் 700 கி.மீ. தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு தெற்கு- தென்கிழக்கே 770 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலைக்கொண்டுள்ளது.
அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் புயலாகவும், நவம்பர் 02- ஆம் தேதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தீவிர புயலாகவும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ந்து மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 03- ஆம் தேதி காலை நெல்லூர்- நரசாபுரம் இடையே தெற்கு ஆந்திர கடற்கரையை தீவிர புயலாகக் கடக்கக்கூடும். அப்போது, மணிக்கு 100 கி.மீ. முதல் 110 கி.மீ. வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ. வேகத்திலும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தொடர்ந்து உருவாகும் இரண்டாவது புயல் 'முரசு'. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு 'அர்னாப்' புயல் ஆந்திராவில் கரையைக் கடந்த நிலையில், 'முரசு' புயலும் ஆந்திராவில் கரையைக் கடக்கவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.