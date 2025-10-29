இன்று அதிகாலை கரையை கடந்தது மோந்தா புயல்!
புயல் கரையை கடந்தபோது ஏற்பட்ட சூறாவளி காற்றால் ஆந்திராவில் பல இடங்களில் பலத்த பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
Published : October 29, 2025 at 7:29 AM IST
சென்னை: இன்று (அக்.29) அதிகாலையில் ஆந்திர மாநிலம் மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினம் இடையே ‘மோந்தா’ புயல் கரையை கடந்தது.
வங்கக்கடலின் தென்மேற்கு - தென்கிழக்கு பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.26) அன்று ‘மோந்தா’ புயல் உருவானது. இந்த புயலானது தமிழ்நாடு - ஆந்திராவை நோக்கி மணிக்கு 17 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த நிலையில், அதி தீவிர புயலாக வலுபெற்றது.
இந்த புயலானது இன்று அதிகாலையில் ஆந்திர மாநிலம் மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினம் இடையே கரையை கடந்தது. அப்போது மணிக்கு 110 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசியது. இதனால் கிருஷ்ணா, மசூலிப்பட்டினம், கலிங்கப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய அதி கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
இதன் காரணமாக ஆந்திராவில் பல இடங்களில் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கோனசீமான மாவட்டத்தில் சூறாவளி காற்றால் மரம் விழுந்து ஒரு பெண் மரணமடைந்துள்ளார். இந்த சூறாவளி காற்றால் ஏற்பட்ட இடர்பாடுகளில் சிக்கி சிலர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆந்திராவில் பல இடங்களில் பயிர்கள் நாசமடைந்துள்ளன.