வங்கக்கடலில் தீவிரமடையும் 'மோந்தா' புயல்: 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!

வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ‘மோன்தா’ புயலாக மாறியுள்ளது.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 8:27 AM IST

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று ‘மோந்தா’ புயலாக உருவாகியுள்ளது. இதனால், சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 16ஆம் தேதி துவங்கியது முதல் தீவிர மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் இயல்பை விட அதி கனமழை பதிவாகியுள்ளது. இதனிடையே, வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுவடைந்துள்ளது.

மோந்தா புயல்

இதுகுறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 25 ஆம் தேதி காலை நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுப்பெற்றது. தொடர்ந்து, நேற்று (அக்.26) காலை 5.30 மணி அளவில், மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவானது.

பின்னர் 8.30 மணி அளவில் அதே பகுதிகளில், போர்ட் ப்ளேயரிலிருந்து (அந்தமான் தீவுகள்) மேற்கு - தென்மேற்கே சுமார் 620 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், விசாகபட்டினத்திலிருந்து தெற்கு - தென்கிழக்கே 830 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சென்னையிலிருந்து கிழக்கு - தென்கிழக்கே 780 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், காக்கிநாடாவிலிருந்து தென்கிழக்கே 830 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் நிலைகொண்டிருந்தது.

இது, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக வலுவடைந்துள்ளது. இந்த புயலுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மோந்தா (Montha) என பெயரிட்டுள்ளது. தற்போது மோந்தா புயல் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

இன்று புயலானது தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கே 600 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவில் இருந்து கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கில் 680 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு 710 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவில் இருந்து 850 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது.

ஆந்திராவில் கரையை கடக்கும்:

அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தீவிர புயலாக வலுபெறும். பின்னர், வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, 28-ஆம் தேதி காலை அதி தீவிரப்புயலாக வலுப்பெறக்கூடும். இந்த புயலானது வடக்கு-வடமேற்கு திசையிலேயே மேலும் நகர்ந்து, நாளை (அக்டோபர் 28) மாலை அல்லது இரவு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில், மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினத்திற்கு இடையே காக்கிநாடாவிற்கு அருகில் தீவிரப்புயலாக கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்போது மணிக்கு 90 முதல் 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வீசக்கூடும். இப்படி வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகிய மோந்தா புயல் நாளை ஆந்திராவில் கரையை கடக்கும்.

புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு:

இதன் காரணமாக இன்று வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், ஓரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

இதனால், இன்று சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவையிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும், 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டும் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

