கரையை கடந்தது 'அர்னாப்' புயல்: சென்னை எண்ணூர், பட்டினபாக்கத்தில் கொந்தளித்த கடல்
புயல் கரையைக் கடக்கும் நேரத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 11:03 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: அர்னாப் புயல் இன்று அதிகாலை 2 மணி முதல் 4 மணியளவில் ஆந்திர பிரதேசத்தின் காக்கிநாடா ஏனாம் பகுதியில் கரையை கடந்தது. புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 150 கி.மீ வரை பலத்த சூறாவளி காற்று வீசியது. இதன் தாக்கமாக சென்னை எண்ணூர், பட்டினபாக்கம் பகுதிகளில் கடல் கடும் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது.
கரையை கடந்தது அர்னாப் புயல்
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த அர்னாப் மிகத் தீவிரப் புயல் நேற்று (அக்.27) இரவிலிருந்து வேகமாக நகர்ந்து, இன்று (அக்.28) அதிகாலை 2 மணி முதல் 4 மணியளவில் கரையை கடந்தது. புயல் கரையைக் கடந்தபோது மணிக்கு 125 முதல் 135 கி.மீ. வேகத்திலும், அவ்வப்போது 150 கி.மீ. வேகம் வரையிலும் காற்று வீசியது.
நேற்று வங்கக்கடலின் மத்திய மேற்குப் பகுதியில், ஆந்திரப் பிரதேசக் கடலோரத்தை ஒட்டி நிலைகொண்டிருந்த அர்னாப் புயல், 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 18 கி.மீ. வேகத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்தது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் காக்கிநாடாவிலிருந்து தென்கிழக்கே 90 கி.மீ. தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து தெற்கு-தென்மேற்கே 170 கி.மீ. தொலைவிலும், மச்சிலிப்பட்டினத்திலிருந்து கிழக்கு-வடகிழக்கே 170 கி.மீ. தொலைவிலும், பாபட்லாவிலிருந்து கிழக்கு-வடகிழக்கே 240 கி.மீ. தொலைவிலும் புயல் மையம் கொண்டிருந்தது. மேலும், ஒடிசாவின் கோபால்பூரிலிருந்து தென்மேற்கே 410 கி.மீ. தொலைவில் புயல் நிலைகொண்டிருந்தது.
அடுத்த சில மணி நேரங்களில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையிலும், அதன்பிறகு வடமேற்கு திசையிலும் புயல் நகர்ந்து, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடலோரப் பகுதிகளில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே, ஏனாமுக்கு தெற்கே மிகத் தீவிரப் புயலாகக் கரையைக் கடந்தது.
புயல் கரையைக் கடந்தபோது பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், முன்கூட்டியே ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
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சென்னையில் கடல் கொந்தளிப்பு
இதனிடையே, அர்னாப் புயல் தாக்கம் காரணமாக, சென்னை எண்ணூர் பாரதியார் நகர் பகுதியில் நேற்று (அக்.27) இரவு கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டு சாலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கடல் நீர் புகுந்தது. மேலும் சென்னையின் சில கடலோரப் பகுதிகளிலும் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட்டது.
குறிப்பாக, வடசென்னை எண்ணூர் பாரதியார் நகர் பகுதியில் கடல் அலைகள் சீறிப்பாய்ந்து, பாறைகளில் மோதி சாலையில் தெறித்து விழுந்தன. கடல் அலைகளின் தாக்கத்தால் சாலையில் கடல் நீர் தேங்கியுள்ளதால், அச்சத்துடன் பயணிப்பதாக அவ்வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்தனர்.
இதேபோல் அர்னாப் புயல் எதிரொலியால் பட்டினப்பாக்கம் பகுதியிலும் கடல் சீற்றம் அதிகரித்தது. அங்கு வழக்கத்தைவிடப் பெரிய அலைகள் அடுத்தடுத்து எழுந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். கடல் சீற்றம் அதிகரித்துள்ளதால், அப்பகுதி மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை கரைகளில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.