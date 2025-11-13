ETV Bharat / state

தொடர் வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்: சென்னை போலீசின் கண்களிலும் சிக்காத டார்க் நெட் மர்ம நபர்கள்

தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் நிரூபிக்கப்பட்டால்தான் இன்டர்போல் உடனடியாக களமிறங்கும். வெறும் போலி மிரட்டல்களுக்கு அவர்கள் உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என தனியார் சைபர் கிரைம் நிபுணர் தெரிவிக்கிறார்.

வெடிகுண்டு சோதனை நிபுணர்கள்
வெடிகுண்டு சோதனை நிபுணர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 9:53 PM IST

BY சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: ஆறு மாதங்களில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்... அதுவும் ஒரே கும்பலிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் மூலம் வந்துள்ளது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? இதைவிட இந்த மிரட்டல் கும்பலை சென்னை போலீசாலேயே குறிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நம்புவதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும். ஆனால், இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப உலகத்தில், உலகின் ஏதோயொரு மூலையில் இருந்து கொண்டு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் விஷமிகளை கண்டுபிடிப்பது சைபர் க்ரைம் போலீசாருக்கே சவாலான விஷயம் தான் என்கின்றனர் சைபர் குற்றங்கள் குறித்து ஆராயும் நிபுணர்கள். இ-மெயிலில் மிரட்டல் விடுக்கும் சைபர் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் இதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் அவர்கள் விளக்குகின்றனர்.

அண்மைகாலமாக, தமிழ்நாட்டில் அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், விமான நிலையங்கள், அரசியல் பிரமுகர்களின் வீடுகள் போன்ற முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இதில் திரைப்பட நட்சத்திரங்களும் விதிவிலக்கல்ல.

குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள், அரசியல், சினிமா பிரபலங்களின் வீடுகளை குறிவைத்து போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்படும் நிகழ்வுகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை. இப்படியான வெடிகுண்டு மிரட்டல்களை கையாளுவது காவல் துறைக்கு பெரும் சவாலாகவும், தலைவலியாகவும் மாறியுள்ளது.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மிரட்டல் தொடர்பான சோதனைகளில், ஒரு இடத்தில் கூட வெடிகுண்டோ, சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்களோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பது ஒருபுறம் ஆறுதலாக இருந்தாலும், காவல் துறையினர் அலைகழிக்கப்படுகின்றனர் என்பதுதான் இதில் வேதனையான விஷயம்.

வெடிகுண்டு மிரட்டல் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், மோப்பநாய்களின் உதவியுடன் விரைந்து சென்று, குறிப்பிட்ட இடங்களில் சோதனை செய்த பிறகுதான் அவை புரளி என்பது தெரியவரும். சில சமயங்களில் பள்ளி சிறுவர்கள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை எண் 100-ஐ அழைத்து மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்கள் என்பதும் தெரியவரும். இருந்தாலும், இதுபோன்ற மிரட்டல்களை காவல் துறையினர் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள இயலாது.வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளியாகவே இருந்தாலும், போலீசார் எச்சரிக்கையுடனே செயல்பட வேண்டி உள்ளது.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்

கடந்த 6 மாதத்தில் மட்டும் மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்துக்கு 342 மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் வந்துள்ளதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மிரட்டல்கள் அனைத்தையும் ஒரே குழுவை சேர்ந்தவர்கள் அனுப்பியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் உறுதியாகி வருவதாக கூறும் சென்னை போலீஸ், அவர்களை கண்டறிய தீவிரவாத தடுப்பு மற்றும் சைபர் கிரைம் போலீசார் இணைந்து தனிப்படை அமைத்து, களத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

இமெயில் மட்டுமின்றி டார்க் நெட், VPN, வெளிநாட்டு சர்வர்கள் மூலம் மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படுவதால், இந்த செயலில் ஈடுபடும் விஷமிகளை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இதற்காக, சென்னை காவல்துறை மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதி, வெளிநாட்டு மின்னஞ்சல் சேவை வழங்குநர்களின் உதவியை கோரியுள்ளது.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

விமான நிலையத்திற்கும் வரும் மிரட்டல்கள்

இதேபோல, சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கும் கடந்த 10 மாதத்தில், 20க்கும் மேற்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல் இமெயில்கள் வந்துள்ளன. குறிப்பாக, விமான நிலையத்தில் சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை சிறிது நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் என்ற ரீதியில் அந்த மிரட்டல்கள் வருவது வழக்கம் என்கின்றனர் விமான நிலைய அதிகாரிகள்.

பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அனுப்பப்படும் இதுபோன்ற மின்னஞ்சல்ளில் சில, வெளிநாட்டு சர்வர்கள் வழியாக அனுப்பப்படுவதால், அதனை கண்டுபிடிக்க காலதாமதம் ஏற்படுவதாக சென்னை விமான நிலைய காவல் ஆய்வாளர் பாண்டி கூறுகிறார். அப்படியே கண்டுபிடித்தாலும் அவர்கள் சிறுவர்கள், அல்லது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக உள்ளதால், எச்சரித்து எழுதி வாங்கிக்கொண்டு அனுப்பதான் முடிகிறது என்றார் வேதனையுடன்.

காவல்துறைக்கு எழும் சிக்கல்

இந்நிலையில், டார்க் நெட் மற்றும் VPN தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கும் மர்ம நபர்களை கண்டுபிடிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் என்ன? காவல்துறைக்கு உள்ள சவால்கள் என்ன? என்பது குறித்து நம்மிடம் விளக்கினார் தனியார் சைபர் நிபுணர் ஒருவர்.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதாவது, " இதுபோன்ற மிரட்டல்கள் 2 வகைப்படும். ஒன்று பள்ளி மாணவர்கள், போதையில் இருப்பவர்கள் பயமுறுத்தும் நோக்கில் மிரட்டல் விடுப்பது. மற்றொன்று திட்டமிட்டு தொழில்நுட்ப அறிவுடன் அனுப்பப்படும் மிரட்டல். இவற்றை கண்டறிய நமக்கு தொழில்நுட்ப வசதி உள்ளது. ஆனால், வெளிநாட்டு சர்வர், டார்க் நெட், விபிஎன் வழியாக இந்த மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்படுவதால் அவற்றின் மூலத்தை துல்லியமாக கண்டுபிடிப்பதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன.

அதாவது, ஒருவர் செல்ஃபோன் எண்ணை பயன்படுத்தினால், சுலபமாக கண்டுபிடிக்கலாம். தனியார் தொழில் நுட்பத்தில் உச்சகட்ட வளர்ச்சியில் உள்ளதே இந்த சிக்கலுக்கு முக்கிய காரணம். அப்படியே வெளிநாட்டு சர்வர் மூலம் மிரட்டல் வந்தால் நமது காவல்துறையால் என்ன செய்ய முடியும்? இருந்தாலும், வழக்குப்பதிவு செய்து, இன்டர்போல் உதவியுடன் அந்த சர்வர் உடைய நாடுகளுக்கு கோரிக்கை விடுப்பார்கள். பின்னர், ஐபி முகவரி கிடைத்ததும் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். அதிலும், தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் நிரூபிக்கப்பட்டால்தான் இன்டர்போல் உடனடியாக களமிறங்கும். வெறும் போலி மிரட்டல்களுக்கு அவர்கள் உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை” என்றார் அந்த நிபுணர்.

போலீசாருக்கு எழும் சவால்கள்

இதுகுறித்து சைபர் கிரைம் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், “தொடர்ச்சியாக வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் மெயில்கள் இந்திய மின்னஞ்சல் அல்லாமல், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் மின்னஞ்சல் சேவை மூலமாக அனுப்பப்படுவதால், உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்வதில் போலீசாருக்கு சவால்கள் எழுகின்றன.

அதாவது, இந்தியாவில் சிம் கார்டு (மொபைல் டேட்டா), பிராட்பேண்ட் சேவை மூலமாகவே இணையதள சேவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 2 சேவைகளிலும் பயனாளர்கள் தங்கள் அடையாள ஆவணங்கள், முகவரி, புகைப்படம், மற்றும் இணைப்பின் IP முகவரி ஆகியவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டியது கட்டாயம்.

ஆகையால், ஜிமெயில், யாகூ, ஹாட்மெயில் போன்றவற்றின் வழியாக மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டால், காவல்துறை அதிகாரிகள் அவற்றின் IP விவரங்களை கோரி, சட்டரீதியான நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியும். அப்படியென்றால் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடும் குற்றவாளிகளை கண்டறிவது சாத்தியம்.

இன்டர்போல் உதவி

ஆனால், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் இந்திய கிளைகள் அல்லாத, வெளிநாட்டு தனியார் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் வழியாக அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் இந்திய சட்ட வரம்புக்குள் வராது என்பதால், காவல்துறையினர் அனுப்பும் கோரிக்கை கடிதங்களுக்கு பதில் கிடைப்பதில்லை.

ஏனென்றால், இந்தியாவின் சட்டங்களை நம் நாட்டுக்குள் மட்டுமே அமல்படுத்தப்பட முடியும். வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய சட்டத்தின் கீழ் வராது. இருந்தாலும், இன்டர்போல் மூலம் நம்மால் வெளிநாடுகளிடம் இருந்து தகவல்களை பெற முடியும். ஆனால், அனைத்து விவகாரங்களுக்கும் இன்டர்போல் உடனடி ஒத்துழைப்பு அளிக்குமா என்பதுதான் கேள்வி.

வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சர்வதேச அளவில் ஒப்பந்தம்

ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம் 50 லட்சம் இந்திய பயனர்களைப் பெற்றிருந்தால், அவை கட்டாயம் இந்தியாவிலும் ஒரு கிளையை தொடங்க வேண்டும் என்ற சட்டம் உள்ளது. ஆனால், மிரட்டல் அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் கிளை தொடங்கவில்லை. இதனால், அவர்களை நம்மால் சட்டரீதியாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்பதே நிதர்சனம்.

மேலும், காவல்துறை என்னதான் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தினாலும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் பதிலளித்தால்தான் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். எனவே, இந்தியா சர்வதேச அளவில் சைபர் குற்ற விசாரணைகளுக்கு வலுவான கூட்டுறவு ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்" என்று வலியுறுத்துகிறார் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன்.

வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்
புரளி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்
BOMB THREAT
DELHI CAR BLAST
CHENNAI BOMB THREAT ISSUE

