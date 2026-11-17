சைபர் மோசடி- ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகளுடன் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் முக்கிய ஆலோசனை
வங்கிக் கணக்குகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள், சந்தேகத்துக்குரிய பணப்பரிவர்த்தனைகளை உடனடியாகக் கண்டறிந்து தடுப்பது உள்ளிட்டவைக் குறித்து ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகளுடன் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஆலோசனை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 17, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூபாய் 22 கோடி சைபர் மோசடி செய்யப்பட்ட நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகளுடன் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஆலோசனை நடத்தினார்.
சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தனியார் வங்கியில் ஊரக வளர்ச்சித் துறைக்குச் சொந்தமான வங்கிக் கணக்கில் இணையவழியாக ஊடுருவிய சைபர் குற்றவாளிகள், அதிலிருந்த சுமார் ரூபாய் 22 கோடியை பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றி மோசடி செய்தனர். அரசுத் துறைக்குச் சொந்தமான வங்கிக் கணக்கிலேயே இவ்வளவு பெரியதொகை திருடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையின் அடிப்படையில் இதுவரை ஏழு பேரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை பெருங்குடியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்தும் சுமார் ரூபாய் 1 கோடி சைபர் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. அரசுத்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளைக் குறிவைத்து அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற சைபர் மோசடிகள் வங்கிக் கணக்குகளின் இணையவழிப் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன.
இந்நிலையில், சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில், மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜை சென்னையில் உள்ள ரிசர்வ் வங்கியின் மண்டல இயக்குநர் ஜெயகுமார் தலைமையிலான அதிகாரிகள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர். இந்தச் சந்திப்பின்போது வங்கிகளில் நடைபெறும் இணையவழிப் பண மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
குறிப்பாக, அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் இணையவழியாகத் திருடப்படுவதைத் தடுப்பது, வங்கிக் கணக்குகளைக் குறிவைத்து சைபர் குற்றவாளிகள் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு மோசடி முறைகளைக் கண்டறிவது, இணையவழிப் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் உள்ள பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைக் களைவது ஆகியவைக் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும் வங்கிக் கணக்குகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள், சந்தேகத்துக்குரிய பணப்பரிவர்த்தனைகளை உடனடியாகக் கண்டறிந்து தடுப்பது, சைபர் குற்றவாளிகள் மோசடிப் பணத்தைப் பல்வேறு நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தும் மணி மியூல் கணக்குகளைக் கண்டறிந்து முடக்குவது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இணையவழிப் பணமோசடிகள் குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது, வங்கிக் கணக்குகளின் விவரங்கள் மற்றும் ரகசியத் தகவல்களைப் பாதுகாப்பது, சைபர் மோசடிகள் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் மேற்கொள்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆலோசனையில் ரிசர்வ் வங்கியின் முதன்மைப் பொதுமேலாளர் அனிதா பட்நாயக், பொதுமேலாளர் சதீஷ்குமார், துணைப் பொதுமேலாளர் கேப்டன் சுதாகர், லெப்டினன்ட் கர்னல் வீரஜ் கருணாகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.