'மணி மியூல்' வங்கி கணக்குகள் மூலம் பணப் பரிமாற்றம் செய்து மோசடி? சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிர விசாரணை
பல்வேறு வங்கி கணக்குகளில் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் பணப் பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் 80க்கும் மேற்பட்டவர்களை கைது செய்து அவர்களிடம் சென்னை சைபர் கிரைம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 7, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: பல்வேறு சைபர் குற்றங்கள் மூலம் பொதுமக்களிடம் மோசடி செய்யப்படும் பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மணி மியூல் வங்கி கணக்குகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் சைபர் கிரைம் போலீசார் சிறப்பு சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சைபர் குற்றங்களில் ஈடுபடும் கும்பல்கள், பொதுமக்களிடம் கமிஷன் தொகை வழங்குவதாக ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறி. அவர்களது வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் ஆன்லைன் மோசடிகள் மூலம் பெறப்படும் பணத்தை அந்தக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பி, அங்கிருந்து பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றி பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்று சைபர் குற்றங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மணி மியூல் வங்கி கணக்குகளைக் கண்டறிந்து அந்தக் கணக்குகளின் உரிமையாளர்களிடம் விசாரணை நடத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் தலைமையில் சென்னை செம்பியம், பெரம்பூர், வியாசர்பாடி, ஆவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நடவடிக்கையின்போது, பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் பணப் பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் அவற்றின் உரிமையாளர்கள் கண்டறியப்பட்டனர். அதன்படி, 80க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் சைபர் கிரைம் அலுவலகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக சிலர் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டபோது அவர்களது வங்கி கணக்குகளில் ரூபாய் 50,000, 90,000 என தொகைகள் வரவு வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து அந்த வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு, பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான விவரங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருவதாகத் கூறப்படுகிறது.
மேலும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணம் எவ்வாறு வந்தது? யார் பணத்தை அனுப்பியது? பின்னர் அந்தப் பணம் எந்தக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது? என்பது குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, போலீசார் சிலரை கைது செய்து அழைத்து வந்தது தொடர்பாக தங்களுக்கு முன்கூட்டியே உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை என அவர்களது உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
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தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையில் மேலும் பலர் சிக்கியிருக்கலாம் எனக் கூறப்படும் நிலையில், கைதானவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள், பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சைபர் குற்றக் கும்பல்களுடனான தொடர்புகள் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன் முடிவில் மணி மியூல் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் சைபர் மோசடிகள் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.