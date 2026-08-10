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மியூல் வங்கி கணக்கு வைத்திருந்த தவெக நிர்வாகி கைது - சைபர் கிரைம் போலீசார் அதிரடி

தமிழ்நாடு முழுவதும் சைபர் கிரைம் போலீசார் நடத்திய சிறப்பு நடவடிக்கையில் 837 சைபர் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 6:40 PM IST

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திருநெல்வேலி: மியூல் வங்கி கணக்கை வைத்திருந்ததாக தவெக நிர்வாகியை திருநெல்வேலி மாநகர சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் சைபர் கிரைம் வலையமைப்பை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு காவல் துறையின் இணையவழி குற்றப்பிரிவு சார்பில் ஆகஸ்ட் 6 மற்றும் 7 தேதிகளில் சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் மாநிலம் முழுவதும் 837 சைபர் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

குறிப்பாக சைபர் மோசடிகள் மூலம் பெறப்படும் பணத்தைப் பெறுதல், பரிமாற்றம் செய்தல், பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றுதல் போன்றவற்றுக்கு தொடங்கப்படும் மியூல் வங்கிக் கணக்குகளை, சட்டரீதியாக தொடங்கி கொடுப்பவர்களை அடையாளம் காணும் வகையில், தேசிய இணைய குற்ற புகார் பதிவேற்ற தளமான என்.சி.ஆர்.பி (NCRP) மூலம் பெறப்பட்ட புகார்கள் மற்றும் நுண்ணறிவு தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அதன்படி, திருநெல்வேலி மாநகர சைபர் கிரைம் பிரிவினர் நடத்திய விசாரணையில், மேலப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளையில் செயல்பட்டு வந்த ஒரு வங்கி கணக்கு, இணைய மோசடியில் ஏமாற்றப்பட்ட பணத்தைப் பெறவும், பின்னர் பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட விக்னேஷ்
கைது செய்யப்பட்ட விக்னேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்கில் இணைய மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணம் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் வாயிலாக வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அந்த வங்கி கணக்கை ஆய்வு செய்ததில், 2025 ஆண்டு நவம்பர் 12 முதல் நவம்பர் 29 வரை நடைபெற்ற பல்வேறு பரிவர்த்தனைகளில் மொத்தம் ரூ. 25,000 இணைய மோசடி பணம் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இந்த வங்கி கணக்கு திருநெல்வேலி பெருமாள்புரம், அன்பு நகர், டிஎன்எச்பி காலனியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் என்பவருடன் தொடர்புடையது என்பது சைபர் போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. மேலும், அந்த நபர் அந்த கணக்கு மோசடிக்காக பயன்படுத்துவது தெரிந்தே பயன்படுத்த அனுமதித்ததாக போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது.

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அதனடிப்படையில், விக்னேஷை மேலப்பாளையம் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட விக்னேஷ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருநெல்வேலி மத்திய மாவட்ட துணைச் செயலாளராக பொறுப்பு வகித்து வருவதும் தெரியவந்தது.

அவரின் மீது மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் குற்ற எண் 306/2026, BNS பிரிவுகள் 112(2), 318(4), 3(5) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, விக்னேஷ் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் வகித்து வந்த கட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக தமிழக வெற்றிக் கழக திருநெல்வேலி மாவட்ட செயலாளர் மரிய ஜான் அறிவித்துள்ளார்.

இணைய மோசடிகளில் வங்கி கணக்குகளை வாடகைக்கு விடுதல் அல்லது பிறர் பயன்படுத்த அனுமதித்தல் போன்ற செயல்கள் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.

TAGGED:

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TVK MEMBER ARRESTED
தவெக நிர்வாகி கைது
மியூல் வங்கி கணக்கு சோதனை
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