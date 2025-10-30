தொழிலதிபரிடம் ஆசை வார்த்தைக் கூறி ரூ.1.43 கோடி மோசடி: 4 பேர் கொண்ட கும்பலை தட்டி தூக்கிய சைபர் கிரைம் போலீஸ்!
விசாரணையில் பல்வேறு வங்கிகள் வழியாக அனுப்பப்பட்ட பணத்தை இவர்கள் மூலமாக பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 30, 2025 at 10:31 AM IST
சென்னை: பைனான்ஸ் தொழிலதிபரிடம் ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் 1.43 கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட 4 பேர் கொண்ட கும்பலை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
பெருங்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (36) பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த மார்ச் மாதம் சமூக வலைதளத்தில் குறைந்த பணத்தை முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என வெளியான ஆன்லைன் வர்த்தக விளம்பரத்தை பார்த்து, அதனை தொடர்பு கொண்டு ஆன்லைன் டிரேடிங் வாட்ஸ்ஆப் குழு ஒன்றில் இணைந்துள்ளார்.
இதனையடுத்து அந்த குழுவில் மர்ம நபர்கள் அனுப்பிய லிங்க் மூலமாக முதலீட்டு செயலி ஒன்றை பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார். அந்த செயலியில் இருந்து கார்த்திக்கை தொடர்பு கொண்ட நபர்கள், நீங்கள் முதலில் செலுத்தும் பணத்திற்கு இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும் என கூறியுள்ளனர். அவர்களின் ஆசை வார்த்தைகளை கூறியதை நம்பி கார்த்திக் பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு சுமார் 1 கோடியே, 43 லட்சத்து, 6 ஆயிரத்து 211 ரூபாய் பணத்தை அனுப்பியுள்ளார்.
இதனையடுத்து அந்த செயலி மூலம் கார்த்திக் முதலீடு செய்யப்பட்டது போலவும், அதற்கு அதிகப்படியான லாபம் வந்துள்ளது போலவும் போலியாக காண்பித்துள்ளனர். இதனை உண்மை என்று நம்பிய கார்த்திக் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற மகிழ்ச்சியில் இருந்துள்ளார்.
இதனையடுத்து முதலீடு செய்த பணத்தை கார்த்திக் அந்த செயலில் இருந்து எடுக்க முயன்ற போது, மர்ம நபர்கள் வெவ்வேறு காரணங்களை கூறி மேலும் பணத்தை செலுத்தினால் தான் நீங்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை திரும்ப எடுக்க முடியும் என வற்புறுத்தி உள்ளனர். இதனால் ஒரு கட்டத்தில் தான் ஏமாற்றப்படுகிறோமோ? என்ற பயத்தில் கார்த்திக் கடந்த மாதம் 14 ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
இதனையடுத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, கார்த்திக் பணம் செலுத்திய வங்கி கணக்கு விவரங்களை வைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் சூர்யா ஏற்றுமதி, இறக்குமதி நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சூர்யா ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர், இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா ஸ்ரீனிவாஸ் (50) என்பவரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில் சூர்யா சீனிவாஸ் கூட்டாளியான ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள தனியார் வங்கி கிளையின் முன்னாள் மேலாளர் சேஷாத்திரி எத்திராஜ் இந்த மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்டு கார்த்திக்கின் பணத்தை பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு பரிவர்த்தனை செய்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து சென்னை சைதாப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த சேஷாத்திரி எத்திராஜ் (43) என்பவரையும் சைபர் கிரைம் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். விசாரணைக்கு பின் அவர்களிடமிருந்து குற்றச் சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்திய 3 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த அனகாபுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த தினேஷ் (29), வாணியம்பாடியை சேர்ந்த அருண்பாண்டியன்(33), ஆகிய இருவரையும் சைபர் கிரைம் போலீசார் நேற்று கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.