சிவகங்கையில் டிஜிட்டல் கைது செய்ததாக மிரட்டி ரூ.46.50 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் கைது
சிவகங்கை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் இருவரையும் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : October 11, 2026 at 5:50 PM IST
சிவகங்கை: பெங்களூரு காவல்துறை அதிகாரி போல் நடித்து, 'டிஜிட்டல் கைது' செய்வதாக அச்சுறுத்தி ரூ.46.50 லட்சம் பண மோசடியில் ஈடுபட்ட 2 பேரை சிவகங்கை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இதுகுறித்து சிவகங்கை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுவதாவது, “பாதிக்கப்பட்ட நபரை தொடர்புகொண்ட மர்ம நபர்கள், தங்களை பெங்களூரு காவல்துறை அதிகாரிகள் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். மேலும், அவரது அடையாளச் சான்றுகள் தவறான செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் அவர் 'டிஜிட்டல் கைது' (Digital Arrest) செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி மிரட்டியுள்ளனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிப்பதாகக் கூறி அவரிடமிருந்து ரூ.46.50 லட்சம் பணத்தைப் பெற்று மோசடி செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பெறப்பட்ட புகாரின் பேரில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப் பிரிவுகள் 318(4), 319(2), 308 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் (IT Act) பிரிவு 66(D)-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுத் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இவ்வழக்கில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சைபர் மோசடிக்குப் பயன்படும் வகையில் வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து, மோசடிப் பணத்தை அவ்வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைத்து கமிஷன் தொகை பெற்று வந்த ஹிதேஷ் சஞ்ஷெட்டி (33) மற்றும் சையத் ரஹ்மான் (44) ஆகிய இருவருக்குத் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சிவகங்கை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் இருவரையும் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
சைபர் கிரைம் குறித்து புகார் அளிக்க..
இதனையடுத்து, பொதுமக்கள் யாரேனும் காவல்துறை அல்லது அரசு அதிகாரிகள் எனத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு மிரட்டினாலோ அல்லது பணம் கேட்டாலோ உடனடியாகப் பணம் அனுப்பக் கூடாது. சந்தேகத்திற்கிடமான சைபர் மோசடிகள் குறித்து உடனடி உதவிக்கு 1930 என்ற தேசிய சைபர் குற்ற உதவி எண்ணையாவது அல்லது www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதள முகவரியையாவது தொடர்புகொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.