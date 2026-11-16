அரசு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூ. 22.30 கோடி மோசடி - ரூ. 39 லட்சம் மீட்கப்பட்டதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தகவல்
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 7 பேரும் ‘மணி மியூல்’ எனப்படும் வகையில் சைபர் மோசடிக் கும்பலிடமிருந்து கமிஷன் தொகையைப் பெற்றுக்கொண்டு, தங்களது வங்கிக் கணக்குகளைப் பணப் பரிமாற்றத்துக்குப் பயன்படுத்த அனுமதித்துள்ளனர்.
Published : November 16, 2026 at 3:00 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூ. 22.30 கோடிக்கும் அதிகமான பணம் சைபர் மோசடி மூலம் திருடப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடமிருந்து ரூ. 39 லட்சம் பணம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தனியார் வங்கியில் தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைக்குச் சொந்தமான வங்கிக் கணக்கு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வங்கிக் கணக்கில் மர்ம நபர்கள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி, அதிலிருந்த அரசுப் பணத்தைப் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றி மோசடி செய்துள்ளனர். அதன் மூலம் மொத்தம் ரூ. 22.30 கோடி பணம் மோசடி செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து தகவலறிந்ததும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். அரசு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எவ்வாறு எடுக்கப்பட்டது? எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது? இந்த மோசடியில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? என்பன குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதில் மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் மொத்தம் 25 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அந்த வங்கிக் கணக்குகளின் விவரங்களைச் சேகரித்து அவற்றின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணப் பரிமாற்றத்தில் தொடர்புடைய நபர்களைக் கண்டறியும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர்.
7 பேர் கைது; ரூ. 39 லட்சம் மீட்பு
இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் மோசடியில் தொடர்புடைய 7 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம் இதுவரை ரூ. 39 லட்சம் பணம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் மோசடி செய்யப்பட்ட மீதமுள்ள தொகையை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவம் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
இதற்கிடையே மோசடிப் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட 25 வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், கர்நாடகம், கேரளம், மகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களிலும் வங்கிக் கணக்குகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி பணம் பெற்றவர்கள் யார்? அவற்றை நிர்வகித்தவர்கள் யார்? மோசடிப் பணம் அடுத்தடுத்து எங்கெல்லாம் மாற்றப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்துவதற்காகத் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 7 பேரும் ‘மணி மியூல்’ எனப்படும் வகையில் செயல்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சைபர் மோசடிக் கும்பலிடமிருந்து கமிஷன் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டு, தங்களது வங்கிக் கணக்குகளைப் பணப் பரிமாற்றத்துக்குப் பயன்படுத்த அனுமதித்துள்ளனர். இதன் மூலம் மோசடி செய்யப்பட்ட அரசுப் பணம் பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டு கைமாறியுள்ளது.
இதையடுத்து கமிஷன் பெற்றுக் கொண்டு வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கிய நபர்களைத் தாண்டி, இந்த மோசடிக்குப் பின்னணியில் இருந்து செயல்பட்ட முக்கிய நபர்கள் யார்? அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கில் எவ்வாறு ஊடுருவினர்? ரூ. 22.30 கோடி பணத்தைத் திட்டமிட்டு வெவ்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றியது யார்? என்பது குறித்து மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.