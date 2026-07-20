சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் கூண்டோடு ராஜிநாமா- இபிஎஸ் பதவி விலக வலியுறுத்தல்
சி.வி.சண்முகத்தின் தூண்டுதலின்பேரில் தாங்கள் ராஜிநாமா செய்யவில்லை என்றும், அதிமுக தலைமை சரியில்லாத காரணத்தினால் தான் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : July 20, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக எம்எல்ஏவுமான சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர், அதிமுகவில் இருந்து கூண்டோடு விலகியுள்ளனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. தேர்தலுக்கு பிறகு பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வந்தனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையிலான 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவையும் மீறி, சட்டப் பேரவையில் தவெக அரசருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதன் காரணமாக, அவர்களின் கட்சிப் பதவிகளை பறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்.
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இதனையடுத்து, பதவி பறிக்கப்பட்டவர்கள் சி.வி.சண்முகத்தை தவிர மற்றவர்கள் எடப்பாடியிடம் மன்னிப்புக் கடிதம் வழங்கியதால் பறிக்கப்பட்ட பதவிகள், அவர்களுக்கு மீண்டும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்திற்கு எந்தவித பொறுப்பும் வழங்கப்படவில்லை. அவர் வகித்து வந்த மாவட்டச் செயலாளர் பதவி பறிக்கப்பட்டு, பசுபதி மாவட்ட செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இதனால் விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கும் சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் இருந்து பசுபதியை நீக்க வேண்டும் என்று சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து போர்க்கொடி எழுப்பி வந்தனர்.
இதனால், சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் வகித்து வந்த கட்சி பொறுப்புகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பறித்தார். இந்த சூழலில் சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் 300-க்கும் மேற்பட்டோர், விழுப்புரத்தில் இருந்து வாகனங்கள் மூலமாக சென்னைக்கு வருகை தந்து, மெரினா கடற்கரையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா ஆகியோரின் நினைவிடத்தில் குவிந்தனர்.
அங்கு, அதிமுகவில் தாங்கள் வகித்து வந்த கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்தும், கட்சியில் இருந்தும் விலகுவதாகக் கூறி தங்களது ராஜிநாமா கடிதத்தையும், அதிமுக உறுப்பினர் அட்டைகளையும், ஜெயலலிதா மற்றும் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் வைத்து கண்ணீர் மல்க மரியாதை செலுத்தினர்.
தங்களுக்கு அதிமுகவில் பதவிகளையும் பொறுப்புகளையும் வழங்கியது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தான் என்று கூறி, அவர்களிடமே ராஜிநாமா கடிதத்தையும், அதிமுக உறுப்பினர் அட்டைகளையும் ஒப்படைப்பதாக வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து பலமுறை ஆட்சி அமைத்த அதிமுக தற்பொழுது தேர்தலில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருவதால், அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்றும், அதிமுக என்ற மாபெரும் இயக்கத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி அழித்துவிட்டார் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் பேரணியாக வலம் வந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள், அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக 1,150 பேரின் விலகல் கடிதத்தை அவர்களின் சார்பில், சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளரும், முன்னாள் அதிமுக திண்டிவனம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அர்ஜுனன், விழுப்புரம் மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை துணைச் செயலாளர் பாலசுந்தரம் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் கொடுக்க முற்பட்டனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இல்லாததால், அதிமுக அலுவலக மேலாளர் மகாலிங்கத்திடம் விலகல் கடிதத்தை வழங்கிச் சென்றனர்.
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அப்போது, சி.வி.சண்முகத்தின் தூண்டுதலின்பேரில் தாங்கள் ராஜிநாமா செய்யவில்லை என்றும், அதிமுக தலைமை சரியில்லாத காரணத்தினால்தான் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
முன்னதாக, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், தேர்தல் தோல்வி குறித்தும், கட்சியின் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்தும், மதுரை மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.
அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் வரும் பட்சத்தில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வகையில் முன்கூட்டியே காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.