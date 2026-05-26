ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா: சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு அவசர ஆலோசனை
Published : May 26, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து ராஜினாமா செய்த நிலையில் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசித்து வருகின்றனர்.
தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கடந்த 13ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனால் இந்த 25 பேர் மீதும் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. அதே போன்று அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சார்பிலும் இபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடிதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த கடிதங்கள் சபாநாயகரின் பரிசீலணையில் இருந்து வரும் நிலையில், அதிருப்தி அதிமுக எம்எல்ஏக்களான மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல், பெருந்துறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயக்குமார், தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்திய பாமா ஆகியோர் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். தொடர்ந்து நேற்றிரவே பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தங்களை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டனர்.
இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துள்ளார். தொடர்ந்து என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார். இதையடுத்து அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 47-இல் இருந்து 43-ஆக குறைந்துள்ளது.
இதனிடையே, சி.வி.சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களான ஆற்காடு எம்எல்ஏ சுகுமார், அந்தியூர் எம்எல்ஏ ஹரிபாஸ்கர், பண்ரூட்டி எம்எல்ஏ மோகன், சங்கரன்கோவில் எம்எல்ஏ திலீபன் ஜெயசங்கர், காங்கேயம் எம்எல்ஏ நடராஜன் ஆகியோர் நேற்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அடுத்தடுத்து தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்து வருவது சிவிஎஸ், எஸ்பிவி தரப்பை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆதரவு எம்எல்ஏக்களிடம் இருவரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த ஆலோசனையில் திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹரி, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், நன்னிலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், விராலிமலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.