பாலியல் புகாருக்கு உள்ளான திமுக நிர்வாகி மீது கடும் நடவடிக்கை: சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தல்!

கோயம்புத்தூர் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் 30 நாளில் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று கூறிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விழுப்புரம் சம்பவத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க ஏன் தயங்குகிறார் என அதிமுக எம்.பி சி.வி.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சி.வி.சண்முகம்
சி.வி.சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
விழுப்புரம்: பாலியல் புகாரில் சிக்கியுள்ள திமுக நிர்வாகி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

விழுப்புரம் - சென்னை சாலையில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது சி.வி. சண்முகம் கூறுகையில், ''திமுகவின் நான்கரை ஆண்டு கால ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர் குலைந்துள்ளது. போதை கலாச்சாரம் பெருகி உள்ளது. கஞ்சா, போதை மாத்திரை நடமாட்டம் சர்வ சாதாரணமாக உள்ளதால் குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், பள்ளிக்குச் செல்லும் சிறுமிகள் உள்ளிட்ட பெண்களுக்கு இந்த ஆட்சியில் பாதுகாப்பு இல்லை. இது தொடர்பாக பலமுறை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும் இந்த ஆட்சியில் மு.க.ஸ்டாலின் கும்பகர்ணன் தூக்கத்தில் உள்ளார்.

தினந்தோறும் நாளிதழ்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். குறிப்பாக கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரித்துள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர் வட்டம், திருவக்கரை பகுதியை சேர்ந்த கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்ணை வானூர் திமுகவை சேர்ந்த ஒன்றிய செயலாளர் பாஸ்கர் என்பவர் அரசு சலுகைகளை பெற்று தருவேன் எனக் கூறி கடந்த சில மாதங்களாக வன்கொடுமை செய்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட அந்த அந்த பெண் கடந்த 19ஆம் தேதி கோட்டகுப்பம் அனைத்தும் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பாஸ்கர் மீது புகார் அளித்துள்ளார். காவல்துறை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. ஆனால், வழக்குப்பதிவு செய்து 5 நாட்கள் ஆகியும் இந்த வழக்கில் காவல் துறையினர் அலட்சியம் காட்டி வந்துள்ளனர். துன்புறுத்துதல், அச்சுறுத்துதல், மோசடி செய்தல், மிரட்டுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை. இன்று வரை வெறும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு மட்டும் பதிவு செய்து விட்டு எந்த நடவடிக்கையும் காவல் துறை எடுக்கவில்லை.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு முதலமைச்சர் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். மேலும் அந்த பெண்ணுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கி ஒன்றிய செயலாளர் மீது குற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். கோயம்புத்தூர் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில், 30 நாளில் நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று கூறிய முதலமைச்சர் விழுப்புரம் சம்பவத்தில் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? திமுக ஒன்றியச்செயலாளர் என்பதால் பாசமா? அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டால் முழுக்க முழுக்க விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை தான் காரணம். குற்றவாளி மீது நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் அதிமுக சார்பில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும்'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஆன்லைனில் வரன் தேடுவதாக நடித்து 3 மாதங்களில் 12 பெண்களிடம் இளைஞர் பண மோசடி - வெளியான அதிர்ச்சி பின்னணி!

அதிமுகவில் இருந்து முக்கிய நபர்கள் திமுகவிற்கு செல்கின்றனரே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "செங்கோட்டையன் அதிமுக கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர். மனோஜ் பாண்டியன் ஓபிஎஸ் டீமில் இருந்தவர். அவர் அதிமுக இல்லை'' என தெரிவித்தார்.

SEXUAL ASSAULT
சிவி சண்முகம்
பெண்ணை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை
திமுக நிர்வாகி பாலியல் வன்கொடுமை
