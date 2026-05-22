சி.வி சண்முகம் ராஜிநாமா: ஜூன் 18 அன்று மாநிலங்களவைக்கான இடைத்தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் நாளன்றே மற்ற 10 மாநிலங்களில் 24 இடங்களுக்கான தேர்தலும் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.
Published : May 22, 2026 at 1:42 PM IST
சென்னை: மாநிலங்களவை எம்.பி பதவியை சி.வி சண்முகம் ராஜிநாமா செய்த நிலையில், அந்த காலியிடத்துக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் 18ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த சி.வி சண்முகம் விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்குட்பட்ட மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இதனையடுத்து, அவர் ஏற்கனவே வகித்து வந்த தனது மாநிலங்களவை எம்.பி பதவியை மே 7ஆம் தேதி ராஜிநாமா செய்தார்.
இந்த காலியிடத்துக்கான இடைத்தேர்தல் எப்போது நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஜூன் 18ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவை ஜூன் 1ஆம் தேதியிலிருந்து ஜூன் 8ஆம் தேதி வரை தாக்கல் செய்யலாம். வேட்புமனுவை திரும்ப பெற ஜூன் 11 கடைசி நாளாகும்.
இடைத்தேர்தலானது ஜூன் 18ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில், அன்று மாலையே வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவானது அறிவிக்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டை போன்றே மகாராஷ்டிராவிலும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சுனேத்ரா அஜித் பவார் தனது எம்.பி பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில், அங்கும் ஜூன் 18ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.
மத்திய பிரதேசம், கர்நாடகா, குஜராத், ஆந்திர பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், மணிப்பூர், மேகாலயா, ராஜஸ்தான், அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் மிசோரம் ஆகிய 10 மாநிலங்களிலுள்ள 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான பதவிக்காலம் 2 மாதங்களில் முடிவடைய உள்ள நிலையில், அங்கும் தேர்தல் நடத்துவதற்கான அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டிருக்கிறது.
தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஜூன் 8ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 9ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படவுள்ளது. மனுக்களை திரும்ப பெற ஜூன் 11ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடங்களுக்கான தேர்தலும் ஜூன் 18ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. இடைத்தேர்தலை போன்றே காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று அன்றே வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது.