சட்டப்பேரவைக்கு வந்தும் எம்.எல்.ஏ பதவி ஏற்காமல் பாதியிலேயே சென்ற சி.வி சண்முகம்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களுடன் வராமல் சி.வி சண்முகம் மட்டும் தனியாக வந்திருந்தார். அவரை எம்.எல்.ஏ பதவியேற்புக்காக அழைத்த போது, அவர் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதாக தெரிகிறது.

கோப்புப்படம் - சி.வி சண்முகம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 2:13 PM IST

சென்னை: 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடரில் எம்.எல்.ஏக்கள் பதவி பிரமாணம் நடைபெற்ற நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி சண்முகம் இன்று பதவியேற்கவில்லை.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் நேற்று (மே 10) ஆட்சி அமைத்தது. முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்த நிலையில், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 அமைச்சர்களும் நேற்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தொடர்ந்து தற்காலிக சபாநாயகராக சோழவந்தான் எம்.எல்.ஏ கருப்பையா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று 17வது சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது. காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த கூட்டத்தில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.

முதலில் பெரம்பூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக முதலமைச்சர் விஜய் பதவி பிரமாணம் ஏற்ற நிலையில், அவரைத் தொடர்ந்து தவெக அமைச்சர்களும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சர்களும், முன்னாள் அமைச்சர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவராக எம்எல்ஏக்களாக பதவியேற்றனர்.

முன்னதாக, காலை சட்டப் பேரவைக்கு வருகை தந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு குழுவாகவும், எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையில் ஒரு குழுவாகவும் வந்தனர். அப்போது கூட எடப்பாடி பழனிசாமியும், எஸ்.பி வேலுமணியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்ளவில்லை.

அதேபோல், சி.வி சண்முகம் மட்டும் தனியாக வந்திருந்தார். அவரை எம்.எல்.ஏ பதவியேற்புக்காக சட்டப் பேரவை தலைமை செயலர் சீனிவாசன் அழைத்த போது, அவர் அங்கு இல்லை. ஏற்கனவே அங்கிருந்து சென்று விட்டதாக தெரிகிறது.

தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் நிலவி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சிக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு வலுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக பழனிசாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளதால், கட்சித் தலைவரை மாற்ற வேண்டுமென கோரிக்கைகள் எழுந்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந் நிலையில், இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வானது அதிமுகவில் அடுத்து என்ன நடக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

