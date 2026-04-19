ETV Bharat / state

பிரேமலதாவை 'பெட்டிலதா' என விமர்சித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம்

டோக்கன் வழங்கினால் 'சோப்பு டப்பா' கூட வாங்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் (கோப்புப்படம்)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 9:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: தேமுதிகவை ஏலத்தில் எடுத்த திமுகவுக்கு நல்ல பரிசு கிடைத்துள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் நான்கு நாட்களே உள்ளன. ஆகையால், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தற்போது தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிடும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் சிவி சண்முகம், ஆலகிராமம், நாரேரிக்குப்பம், தனியல், மண்டகப்பட்டு, கோபாலபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று (ஏப்ரல் 19) தீவிர வாக்கு சேகரிப்பைச் செய்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமதலா விஜயகாந்த்தை 'பெட்டி லதா' என கடுமையாக விமர்சித்தார். இதுகுறித்து அவர் பேசியபோது, "தமிழ்நாடு முழுக்க முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மீது ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு மட்டும்தான் இருக்கு. எங்கு பார்த்தாலும் பாலியல் வன்கொடுமை, போதைக் கலாச்சாரம் இருக்கு, இதைத் தவிர இந்த ஆட்சியின் மீது வேறு என்ன சொல்ல முடியும் என திமுக கூட்டணியில் உள்ள பெட்டிலதா எனும் பிரேமலதா கூறியுள்ளார். மேடையில் ஸ்டாலினை உட்கார வைத்து கொண்டே, அவர் இப்படி கூறியுள்ளார். தேமுதிகவை ஏலத்தில் எடுத்த திமுகவுக்கு நல்ல பரிசு கிடைத்துள்ளது" என விமர்சித்தார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், "அதிமுக ஆட்சி அமைந்த உடன் மகளிர் உரிமைத் தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். கூட்டுறவு வங்கியில் விவசாயிகள் வாங்கிய விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும். தாலிக்கு தங்கம் வழங்கப்படும். வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, மனை பட்டா வழங்கி, வீடு வழங்கப்படும்.

ஐந்தாண்டு காலம் திமுக ஆட்சியில் விலைவாசி கடுமையாக ஏறி உள்ளது. டோக்கன் கொடுக்குற வேலை எல்லாம் இல்லை, பத்தாயிரம் ரூபாயை வழங்குவோம். டோக்கன் வழங்கினால் 'சோப்பு டப்பா' கூட வாங்க முடியாது. மகளிர் உரிமைத் தொகையை தகுதி பார்த்து திமுக தருகிறது. அதிமுக ஆட்சியில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

பிரேமலதாவை விமர்சித்த சிவி சண்முகம்
CV SHANMUGAM CRITICIZES PREMALATHA
ELECTION CAMPAIGN
CV SHANMUGAM
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.