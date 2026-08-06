அமைச்சர் ஆனந்த் உடன் எஸ்.பி.வேலுமணி 'திடீர்' சந்திப்பு| நாங்க ஏன் எடப்பாடியை சந்திக்கணும்? என கொந்தளித்த சி.வி.சண்முகம்
தவெகவில் இணைய உள்ளதாக வெளியான தகவல் தவறானது என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்தார்.
Published : August 6, 2026 at 2:13 PM IST
சென்னை: நான் ஏன் எடப்பாடியை சந்திக்க வேண்டும் என செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு சி.வி.சண்முகம் காட்டமாக பதிலளித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக கூட்டணி அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் நேற்று தாக்கல் செய்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக, வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று தாக்கல் செய்தார்.
இந்நிலையில், அதிமுக அதிருப்தி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சி.வி. சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோர் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்தை அவரது அறையில் சந்தித்தனர்.
வெளியே வந்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எஸ்.பி. வேலுமணி, “இது முதல் பட்ஜெட் என்பதால், இனிவரும் காலங்களில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தற்போதுள்ள அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும். பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை, தாலிக்கு தங்கம் திட்டம், மடிக்கணினி திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவையெல்லாம், அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ‘அம்மா’ கொண்டு வந்த திட்டங்கள். தற்போதுள்ள த.வெ.க அரசு அந்த திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்துவது வரவேற்கத்தக்கது.
திமுக நிறுத்திய திட்டங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்வது சிறப்பானது. மக்கள் எதிர்பார்க்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே போன்று, அவினாசி - அத்திக்கடவு திட்டத்தை திமுக கிடப்பில் போட்டது. அதையும், தவெக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியே, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்தை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை அளித்துள்ளோம்” என விளக்கினார்.
தொடர்ந்து, தவெகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதே என்ற கேள்விக்கு, “நாங்கள் அதிமுகவில் இருப்பது பிடிக்கவில்லையா? அதிமுக எங்கள் கட்சி. இதை ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்திவிட்டோம். அன்றைய சூழலில், திமுக எதிர்ப்பில் இருந்ததால், அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கக் கூடாது என்பதற்காக, தவெகவிற்கு ஆதரவளித்தோம். அதிமுக எங்களை வளர்த்த கட்சி. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையும் செய்தி என்பது தவறானது. இந்த கேள்வியே தவறானது” என்றார்.
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இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சி.வி.சண்முகம், “மானிய கோரிக்கையில் தொகுதி சார்ந்த கோரிக்கைகளை அமைச்சர் ஆனந்த்திடம் வழங்கினோம். அவர் தமிழகத்திற்கு அமைச்சர் என்பதால் நேரில் பார்த்தோம்” என்றார்.
அப்போது, அதிமுக சார்ந்த எந்த கூட்டத்திலும் நீங்கள் கலந்து கொள்வதில்லையே? எடப்பாடி பழனிசாமியையும் சந்திப்பதில்லையே? என்ற செய்தியாளரின் கேள்வி, “அவருக்கும் எங்களுக்கும் என்ன இருக்கிறது? நான் ஏன் எடப்பாடியை சந்திக்க வேண்டும்?” என கோபமாக பதிலளித்தார்.
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தரப்பு அணிக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இபிஎஸ் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பை சமரசம் செய்தார். ஆனால், சி.வி.சண்முகம் தற்போது வரை அதிருப்தியிலேயே இருந்து வருகிறார்.