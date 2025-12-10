சூப்பர் மார்க்கெட்டில் காலாவதியான நூடுல்ஸ் விற்பனை: வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி
ஆற்காட்டில் காலாவதியான நூடுல்ஸ் விற்றதாக எழுந்த புகார் குறித்து ஊழியர்களிடம் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக சூப்பர் மார்க்கெட் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 10, 2025 at 1:11 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு பகுதியில் உள்ள பிரபலமான தனியார் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் காலாவதியான உணவுப்பொருள் விற்பனை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆற்காடு பகுதியில் வசிக்கும் ரமேஷ் பாபு மற்றும் அவரது மனைவி திவ்யா ஆகியோர் வழக்கமாக தங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் அந்த குறிப்பிட்ட சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 5 ஆம் தேதி திவ்யா வீட்டுப் பயன்பாட்டுப் பொருட்களுடன் குழந்தைகளுக்காக ரெடிமேட் நூடுல்ஸ் ஒன்றையும் வாங்கி சென்றுள்ளார்.
ஆனால் இன்று காலை அவர் அந்த நூடுல்ஸை சமைக்க எடுத்த போது, அது கடந்த அக்டோபர் 18 ஆம் தேதியன்று காலாவதியானது என்பது தெரிய வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ரமேஷ் பாபு மற்றும் அவரது உறவினர்கள், காலாவதியான பொருளையும் அதன் பில்லையும் எடுத்துக் கொண்டு நேரடியாக தாங்கள் வாங்கிய சூப்பர் மார்க்கெட் நிர்வாகத்திடம் சென்று விளக்கம் கேட்டுள்ளனர்.
ஆனால், சூப்பர் மார்க்கெட் ஊழியர்கள் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த நூடுல்ஸ் குழந்தைகள் சாப்பிட்டு, ஏதேனும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருந்தால் யார் பொறுப்பு? என அவர்கள் ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினர். இந்நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, நூடுல்ஸ் விற்ற சூப்பர் மார்க்கெட்டை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, காலாவதியான பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, நிர்வாகத்தின் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதனையடுத்து நூடுல்ஸ் வாங்கிய வாடிக்கையாளர் உணவு பாதுகாப்பு துறையில் அதிகாரப்பூர்வ புகார் அளிக்கவும், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், சூப்பர் மார்க்கெட் நிர்வாகம், இச்சம்பவம் குறித்து பணியில் இருந்த ஊழியர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு, தவறின் தன்மை அறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளது.
உணவு பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு மற்றும் கண்காணிப்பின் அவசியத்தை நினைவூட்டும் விதமாக இச்சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மேலும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை இது போன்ற சம்பவங்களில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது.