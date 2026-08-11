மதுபானத்திற்கு கூடுதல் விலை கேட்ட டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் - தட்டிக் கேட்ட வாடிக்கையாளர் மீது தாக்குதல்
தன் மீதான தாக்குதல் குறித்து வாடிக்கையாளர் பாலாஜி விஷ்ணு காஞ்சி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
Published : August 11, 2026 at 9:21 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மதுபானத்திற்கு கூடுதல் விலை கேட்டதை தட்டிக்கேட்ட வாடிக்கையாளரை அரசு மதுபான கடை உரிமையாளர்கள் தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ரயில்வே சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் டாஸ்மாக் எலைட் கடையில் இன்று பிற்பகல் காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கை பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி என்ற இளைஞர் மதுவாங்க சென்றுள்ளார். பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 கேட்டு பணியாளர்கள் வற்புறுத்தியதாக தெரிகிறது.
அதற்கு, மதுவின் விலைக்கு அதிகமாக பணம் வழங்க முடியாது. அதே விலை தான் கொடுப்பேன் என்று பாலாஜி கூறியதாகவும், பணியாளர்களுடனான தமது உரையாடலை செல்ஃபோனில் வீடியோ எடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த பணியாளர்கள், டாஸ்மாக் கடையின் ஷட்டரை சாத்திவிட்டு தம்மை சரமாரியாக தாக்கியதாக பாலாஜி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அவரது புகாரின் அடிப்படையில் நேற்றிரவே விஷ்ணு காஞ்சி காவல் நிலைய (b2) போலீசார் சிஎஸ்ஆர் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் எலைட் கடையின் பணியாளர்கள் மற்றஉம் மனுதாரர் இருவரையும் அழைத்து விசாரணை நடத்தி உள்ளனர். அப்போது இருதரப்பினரும் சமாதானமாக செல்வதாக கூறியதையடுத்து, மேற்கொண்டு வழக்குப்பதியாமல் இருதரப்பினரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.