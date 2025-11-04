ETV Bharat / state

தங்க வேட்டை நடத்திய அதிகாரிகள்! சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.94 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல்!

கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் ஷூ சாக்ஸில் மறைத்து வைத்து கடத்தி வரப்பட்ட 768 கிராம் மதிப்பிலான தங்க பேஸ்ட்டை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் 94 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல்
சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.94 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 3:42 PM IST

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளின் அடுத்தடுத்த சோதனைகளில் ரூ.94.54 லட்சம் மதிப்புடைய 829 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்களில் தங்கம் கடத்தப்பட்டு வருவதாக விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இத்தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை வரும் விமான பயணிகள் அனைவரையும் அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்து வந்தனர்.

அந்த வகையில் நேற்று நள்ளிரவு மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தது. அதில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் தீவிரமாக கண்காணித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வந்தனர்.

அப்போது அதில் வந்த இந்திய ஆண் பயணி ஒருவர் மீது சந்தேகம் அடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரை நிறுத்தி விசாரணை செய்த போது அவர் முன்னுக்குபின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார். இதனால் அவரை தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர சோதனை செய்த போது அவர் அணிந்திருந்த ஷூ சாக்ஸில் தங்க பேஸ்ட்டை மறைத்து, கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அந்தப் பயணியிடம் இருந்து சுமார் 768 கிராம் 24 கேரட் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அந்த தங்கத்தின் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.87.54 லட்சம் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து சிக்கிய தங்கம்

அதேபோல் இன்று அதிகாலை கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னை வந்த மற்றொரு ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானத்தில் வந்த பயணிகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனை செய்தனர். அப்போது அதில் வந்த இந்திய ஆண் பயணி ஒருவர் உடமையில் இருந்து சுமார் 61 கிராம் தங்க பேஸ்ட்டை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.6.9 லட்சம் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: மலேசியா டூ சென்னை: ரூ.2.8 கோடி மதிப்புள்ள தங்க கட்டிகளுடன் பறந்து வந்த குருவிகள்!

இதனையடுத்து இரண்டு ஆண் பயணியை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து, தொடர்ந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். இவர்கள் கடத்தல் குருவிகளாக ஈடுபட்டார்களா? அல்லது தங்க கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்தவர்களா? என்றும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளின் அடுத்தடுத்த சோதனையில் ரூ.94.54 லட்சம் மதிப்புடைய 829 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

