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முல்லைப் பெரியாறு அணையில் கலக்கும் சாக்கடை: கம்பம் எம்எல்ஏ ஆவேசம்

முல்லைப் பெரியாறு அணை நீரில் சாக்கடை கலந்த விவகாரத்தில் அலட்சியமாக செயல்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கம்பம் எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா எச்சரித்துள்ளார்.

முல்லைப் பெரியாறு அணை நீரில் சாக்கடை நீர் கலப்பது குறித்து கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆய்வு
முல்லைப் பெரியாறு அணை நீரில் சாக்கடை நீர் கலப்பது குறித்து கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 4:23 PM IST

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தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணை தண்ணீரில் சாக்கடை நீர் கலப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா தெரிவித்தார்.

கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில், பெரியாறு ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை தேனி மாவட்டம் மட்டுமின்றி மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, விருதுநகர் ஆகிய ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத் தேவைகளுக்கு முதன்மையான நீர் ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது.

தமிழக - கேரளம் எல்லையில் உள்ள குமுளி, தேக்கடி ஆகிய சுற்றுலாத் தலங்களில் உள்ள விடுதிகள், உணவகங்கள் மற்றும் வீடுகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் அனைத்தும், முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் ஆற்றில் கலக்கின்றன. இது கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், முல்லைப் பெரியாறு அணையில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கழிவுநீர் கலப்பதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்தது. அந்த புகாரை அடுத்து, கழிவுநீர் கலக்கும் பகுதிகளை கம்பம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா இன்று (ஜூலை 15) நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "குமுளி, தேக்கடி ஆகிய சுற்றுலாத் தலங்களில் உள்ள விடுதிகள், உணவகங்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் மொத்தமும், முல்லைப் பெரியாறு அணை நீரில் கலக்கிறது. இந்த தகவல் வரப்பெற்ற நிலையில் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டோம்.

இந்த பிரச்சனையை நீர்வளத் துறை அமைச்சர் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் கவனத்திற்கு எடுத்து சென்றோம். அதனடிப்படையில் கேரள அரசுக்கு இதுகுறித்து தமிழக அரசு எடுத்துக் கூறியுள்ளது.

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சாக்கடையில் இருந்து கருப்பு நிறத்தில் வெளியேறக்கூடிய நீரை, மனசாட்சியே இல்லாமல் கேரள அரசு அதிகாரிகள் முல்லை பெரியாற்றில் கலந்துள்ளனர். இது இன்று நேற்றல்ல. கடந்த 40 ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது.

இதற்கு முன்னாள் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக, திமுக அரசு இதனை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுள்ளார்கள். ஆனால், நாங்கள் அதனை ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டோம். மனசாட்சியே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எப்படி செய்தீர்கள் என கேரள மக்களும் கேட்க வேண்டும்.

இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து, கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுப்பதற்காக தவெக சார்பாக போராட்டம் நடத்துவோம். மேலும், இதில் அலட்சியமாக செயல்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TVK MLA JEGANATH MISHRA
MULLAPERIYAR DAM
முல்லைப் பெரியாறு அணை
கம்பம் எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா
CUMBUM MLA INSPECT MULLAPERIYAR DAM

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