ரேஷன் கடையில் முறைகேடு; கையும் களவுமாக பிடித்த கம்பம் தவெக எம்எல்ஏ - கடும் எச்சரிக்கை
ரேஷன் கடைகளில் எடைக்குறைவாக பொருட்கள் வழங்கப்பட்டால் அதனை அங்கேயே தூக்கி எறிந்துவிட்டு செல்லுங்கள். நேராக மாவட்ட அதிகாரிகளிடமோ அல்லது என்னிடமோ வந்து புகார் தெரிவியுங்கள்.
Published : August 9, 2026 at 10:37 PM IST
தேனி: ரேஷன் கடை ஒன்றில் நடைபெற்று வந்த முறைகேடுகளை கையும் களவுமாக கண்டுபிடித்த கம்பம் தவெக எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அங்குள்ள ஊழியர்களை கடுமையாக எச்சரித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் கம்பம் நகர் பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களின் எடை குறைவாக உள்ளதாக பொதுமக்களிடம் இருந்து புகார்கள் வந்தன. இதன் அடிப்படையில், கம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏவான ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அப்பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடை ஒன்றுக்கு இன்று அதிரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரேஷன் அரிசியை தான் கொண்டு வந்த தராசில் எடைபோட்டு பார்த்தார். இதில் 12 கிலோ எனக் கூறி வழங்கப்பட்ட அரிசி, வெறும் 10 கிலோ மட்டுமே இருந்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த எம்எல்ஏ ஜெநாத் மிஸ்ரா, மீதமுள்ள இரண்டு கிலோ எங்கே போனது? என கடை ஊழியர்களிடம் ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.
அதிர்ச்சியடைந்த கடை ஊழியர்கள் ஏதேதோ மழுப்பலாக பதில் கூறினர். பின்னர், பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கிலோ பருப்பை சோதனை செய்த போது, அது வெறும் 780 கிராம் மட்டுமே இருந்தது. இதனால் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்ற எம்எல்ஏ, ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களை கடுமையாக எச்சரித்தார்.
இதுபோன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவது இதுவே கடைசியாக இருக்க வேண்டும் என்றும், இன்னும் ஒரு முறை இப்படி நடந்தது தெரியவந்தால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் எனவும் அவர் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களை எச்சரித்தார்.
மேலும், இவ்வாறு முறைகேட்டில் ஈடுபடும் ஊழியர்களை மாவட்ட அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தினார். மேலும், உரிய நேரத்தில் ரேஷன் கடைகளை திறந்து பொதுமக்களுக்கு பொருட்களை வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் பேசிய எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா, "இங்க பாருங்க மக்களே, இப்போது நடப்பது தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி.
ரேஷன் கடைகளில் எடைக்குறைவாக பொருட்கள் வழங்கப்படுவது தெரியவந்தால், உடனே அதனை தூக்கி எறிந்து விட்டு செல்லுங்கள். நேராக மாவட்ட அதிகாரிகளிடமோ அல்லது என்னிடமோ புகார் தெரிவியுங்கள். தவெக ஆட்சியில் எங்கு முறைகேடு நடந்தாலும் அது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என உறுதியளித்தார்.