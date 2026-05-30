உரிய விலை இல்லாததால் கேள்விக்குறியான வாழ்வாதாரம் - கண்ணீரில் தவிக்கும் பன்னீர் திராட்சை விவசாயிகள்

'உங்களுக்கு பன்னீர் திராட்சை, எங்களுக்கோ கண்ணீரில்தான் திராட்சை' என தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.

பன்னீர் திராட்சை விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 5:50 PM IST

தேனி: பன்னீர் திராட்சைக்கு உரிய விலையும், உத்தரவாதமான வாழ்வாதாரமும் இல்லாமல் விவசாயிகள் தத்தளித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் திராட்சைத் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படும் தேனி மாவட்டம், பன்னீர் திராட்சைக்குப் பெயர் பெற்ற உலகச் சிறப்பு மிக்கதாகும். அதன் மணமும், சுவையும், சாறும் மிகத் தனித்துவமிக்கது. கம்பம், உத்தமபாளையம், சின்னமனூர் மற்றும் கூடலூர் பகுதிகளில் திராட்சை விவசாயம் நடைபெறுகிறது.

மிதமான வெப்பநிலை, நல்ல சூரியஒளி, குறைந்த ஈரப்பதம் ஆகியவையே பன்னீர் திராட்சை சாகுபடிக்கு மிக ஏதுவான சூழல். தண்ணீர் வசதி மிக முக்கியம். தேனி மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை முல்லைப் பெரியாற்று நீரே பிரதானம் என்றாலும் ஆங்காங்கேநீர்ப்பாசனம் மூலமாகவும் விளைச்சல் நடைபெறுகிறது.

கொடி வெட்டுதல், பந்தல் அமைத்தல், நீர் பாய்ச்சுதல், பூச்சிக்கட்டுப்பாடு, குலை பராமரிப்பு என பராமரிப்பு மிகவும் தேவையான விவசாய முறையாக உள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு உட்பட்ட பகுதியென்பதால் தேனி மாவட்டத்தில் பன்னீர் திராட்சைக்கான கால நிலை உள்ளது. இதனால் ஆண்டுக்கு 2 முதல் 3 தடவை வெள்ளாமை செய்யப்படுகிறது. இந்தப் பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பன்னீர் திராட்சை விவசாயிகளின் பங்கு அளப்பரியது.

சாகுபடிக்கு தயாராகும் பன்னீர் திராட்சைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புவிசார் குறியீடு பெற்ற கம்பம் பன்னீர் திராட்சை

கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் விளையும் பன்னீர் திராட்சை, 'மஸ்கட் ஹம்பர்க் (Paneer Grapes / Muscat Variety)' எனும் வகையைச் சேர்ந்ததாகும். அதிக மணமும், சாறும், இனிப்புச் சுவையும் மட்டுமன்றி ஆண்டு முழுவதும் விளையும் தனித்தன்மை கொண்டதாகும். இந்த திராட்சை வகை கடந்த 1832-1835 காலகட்டத்தில் ஃபிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த கிறித்தவ மத போதகர் ஒருவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. நிலையற்ற சந்தை விலை, பிற திராட்சைகளுடனான பெயர்க் குழப்பம், போலி பெயர் பயன்பாடு, ஏற்றுமதி மதிப்பு குறைப்பு, விவசாயச் செலவு அதிகரிப்பு போன்ற காரணங்களால் தேனி மாவட்ட பன்னீர் திராட்சைக்கு தனித்துவமான அங்கீகாரம் தேவைப்பட்டது.

இதனை அடுத்து கடந்த 2020-2021-இல் தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்து 'புவிசார் குறியீடு' அந்தஸ்து பெற முயன்றனர். காமயம் திராட்சை விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் நபார்டு வங்கியின் மதுரை அக்ரி பிசினஸ் இன்குபேஷன் ஃபோரம் (Madurai Agribusiness Incubation Forum) ஆகிய அமைப்புகளின் உதவியோடு அறிவுசார் சொத்துரிமை வல்லுநர் சஞ்சய் காந்தியின் தொழில்நுட்ப ஆலோசனையோடு கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு 'கம்பம் பன்னீர் திராட்சை' என்ற பெயரில் புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டு, தமிழ்நாட்டின் பல பாரம்பரியப் பொருட்களுள் ஒன்றாக மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது.

உரிய விலை கிடைக்காமல் தத்தளிக்கும் விவசாயிகள்

இங்கு விளையும் பன்னீர் திராட்சைகள் நேரடியாக பழமாக விற்பனை செய்வதோடு சென்னை, பெங்களூரு, கேரளா, மும்பை மற்றும் வட இந்திய சந்தைகளில் ஜூஸ், ஜாம், உலர் திராட்சை, ஒயின் என மதிப்புக்கூட்டு பொருட்களாகவும் விற்பனையாகின்றன. சில வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகின்றன. ஒரு சில வெள்ளாமைகளில் லாபம் பார்த்தாலும் காலநிலை மாற்றம், திடீர் மழை, பூஞ்சை தாக்குதல், தொழிலாளர் பற்றாக்குறை, உரம் மற்றும் மருந்து விலை உயர்வு, சந்தையில் நிகழும் விலை ஏற்றத்தாழ்வுகள் போன்ற பல சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக உள்ளது.

சுருளிப்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி குபேந்திரன் கூறுகையில், ”சுருளி அருவிக்குச் செல்லும் பாதையில் எனது தோட்டம் உள்ளது. பனி, மழைக் காலங்களில் திராட்சை விவசாயத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அப்பருவ காலங்களில் மிக மிகக் குறைந்த விலைக்குதான் திராட்சை விற்பனையாகிறது. நான் தற்போது குத்தகைக்கு எடுத்து இங்கு விவசாயம் செய்து வருகிறேன். 60 சென்ட் நிலத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.1 லட்சம் குத்தகை. நட்டமோ லாபமோ குத்தகைப் பணத்தை கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும்.

கொத்து கொத்தாக காட்சியளிக்கும் பன்னீர் திராட்சை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கவாத்து, தேக்கல், பிஞ்சு இறக்குதல், பிசுறு தள்ளுதல், நச்சு எடுத்தல் போன்ற வேலைகள் உண்டு. இதனை ஆள் வைத்துதான் பார்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கு ஒரு நாள் கூலி ரூ.1000. கூலியாட்கள் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வருவார்கள். மேற்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வார்கள்” என்கிறார்.

சுருளிப்பட்டியைச் சேர்ந்த மற்றொரு விவசாயி செல்வராணி கூறுகையில், "ஒரு வெள்ளாமை எடுப்பதற்கும் மிகுந்த கஷ்டப்பட வேண்டியது உள்ளது. பருவ காலச் சூழலில் ஏற்படும் தொழில் நட்டத்தில் அரசு மானியம் வழங்கி உதவ வேண்டும். பனிக் காலங்களில் மொத்தமாக கருகிவிடுகிறது. அந்நேரத்தில் மீண்டும் தொடக்கத்திலிருந்து இவற்றை உருவாக்க வேண்டும். 50 ஆயிரத்திலிருந்து 1 லட்சம் வரை செலவு செய்ய நேரிடுகிறது. மருந்து தெளிக்க வேண்டிய காலங்களில் மருந்துக்காக குறைந்தபட்சம் நாளொன்றுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் மருந்து தெளிப்பவர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.800-ஆம் செலவாகிறது.

மழைக்காலங்களில் தோட்டத்திலிருந்து கிலோ ரூ.20க்குதான் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கிச் செல்கிறார்கள். வெயில் காலமென்றால் கிலோ ரூ.60க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மொத்த வியாபாரிகளுக்கு நாங்கள் கொடுப்பதில்லை. காரணம் அடிமாட்டு விலைக்கு கேட்கிறார்கள். ரொக்கமாகப் பணம் கொடுப்பதில்லை. ஏமாற்றிவிடுபவர்களும் உண்டு. சுருளி அருவிக்கு சுற்று வருகின்ற பயணிகளால்தான் நல்ல விலைக்கு கொடுக்க முடிகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுமே இந்த சிக்கலை எதிர்கொள்கிறார்கள். இந்தப் பகுதியில் எங்களுக்கான சங்கம் எதுவும் இல்லை. விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்பும் கிடையாது" என்கிறார்.

காலநிலையால் பாதிக்கப்படும் கம்பம் பன்னீர் திராட்சை

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாய விளைபொருட்களில் 'கம்பம் பன்னீர் திராட்சை'யும் முக்கிய ஒன்றாகும். தற்போதைய நிலையற்ற தன்மையிலும் நிறைய விவசாயிகளும், விவசாயக் கூலிகளும் பன்னீர் திராட்சை விவசாயத்தைச் சார்ந்துதான் வாழ்கின்றனர். கம்பம் பள்ளத்தாக்கிலுள்ள 10 கிராமங்களில் மட்டும் சுமார் 2 ஆயிரம் ஏக்கர் முதல் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் வரை பன்னீர் திராட்சை விளைவிக்கப்படுகிறது. தேனி மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 5,400 ஏக்கர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 90 ஆயிரம் டன் பன்னீர் திராட்சை தேனி மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 4 ஆயிரம் சிறு விவசாயிகளும், சுமார் 10லிருந்து 12 ஆயிரம் குடும்பங்களும் இதனால் நேரடி பயன் பெறுகின்றன.

இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் (MIDH) மூலம் தோட்ட விரிவாக்கம், பாதுகாப்பான சாகுபடி முறைகள், பாசன மேம்பாடு, இயந்திர உதவி போன்ற பல உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. திடீர் மழை, நீண்ட பனி, அதிக வெயில் போன்ற காரணங்களால் பாதிக்கப்படுகின்ற விவசாயிகள் குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு வரும்பட்சத்தில் பாதிப்பின் அளவைப் பொறுத்து மானிய உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில் எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம். தேவையான விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்குவதில் தோட்டக்கலைத்துறை எப்போதும் தயாராக உள்ளது" என்றனர்.

கம்பம் பன்னீர் திராட்சைக்கு என்னதான் புவிசார் குறியீடு கிடைத்தாலும்கூட ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தல், உழவர்-உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பு, நேரடி ஏற்றுமதி போன்றவற்றில் தற்போதும் தொய்வு உள்ளது. அதேபோன்று தேனி மாவட்டத்திலேயே ஜூஸ், ஜாம், உலர் திராட்சை, ஒயின் போன்ற மதிப்புக் கூட்டு ஆலைகள், குளிர்பதனக் கிடங்குகள் அதிகமாகத் தேவைப்படுகின்றன. இதன் மூலம் கூடுதல் பொருளாதாரத்தை இந்த விவசாயிகள் ஈட்டிக் கொள்ள முடியும் என்பது பன்னீர் திராட்சை விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

