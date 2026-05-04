கம்பம் தொகுதியில் வெற்றி யார் பக்கம்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கம்பம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராமகிருஷ்ணன், அதிமுக சார்பில் டி.கே.ஜக்கையன், நாதகவின் ஜெகநாத் மிஸ்ரா, நாதகவின் அன்புச்செல்வி உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:17 PM IST
கம்பம்( தேனி): கம்பம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுகவின் ராமகிருஷ்ணன், அதிமுகவின் சையதுகானை சுமார் 42 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராமகிருஷ்ணன், அதிமுக சார்பில் டி.கே.ஜக்கையன், நாதகவின் ஜெகநாத் மிஸ்ரா, நாதகவின் அன்புச்செல்வி உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,23,541 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,32,325 பெண் வாக்காளர்களும், 22 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,55,888 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்.
இவர்களில் 98,781 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,08,935 பெண் வாக்காளர்களும், 7 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,07,723 பேர் வாக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இத்தொகுதியில்மொத்தம் 81.18 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.