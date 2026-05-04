கம்பம் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கம்பம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ராமகிருஷ்ணன், அதிமுக தரப்பில் எஸ்.டி.கே.ஜக்கையன், நாதக-வின் அன்புச்செல்வி, தவெக சார்பில் ஜெகநாத் மிஸ்ரா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:47 AM IST
தேனி: தேனி மாவட்டம், கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஏற்கெனவே பலமுறை வெற்றி பெற்ற திமுக வேட்பாளர் நா.ராமகிருஷ்ணன் மீண்டும் களம் காண்கிறார். அவர் வெற்றியை பதிவு செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
2006-இல் நடந்த தேர்தலில் மதிமுக வேட்பாளர் நா.ராமகிருஷ்ணன், திமுக வேட்பாளர் பெ. செல்வேந்திரனை தோற்கடித்தார்.
2011-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நா. இராமகிருஷ்ணன், தேமுதிக வேட்பாளர் முருகேசனை தோற்கடித்தார்.
2016இல் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட நா.ராமகிருஷ்ணனை அதிமுக வேட்பாளர் எஸ். டி. கே.ஜக்கையன் தோற்கடித்தார்.
பின்னர் 2021இல், போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் நா.ராமகிருஷ்ணன், அதிமுக வேட்பாளர் சையதுகானை 42,413 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் நா.ராமகிருஷ்ணன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் 2016-இல் வெற்றி பெற்ற டி.கே.ஜக்கையன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் ஜெகநாத் மிஸ்ரா என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அன்புச்செல்வி என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள்.
கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,23,541 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,32,325 பெண் வாக்காளர்கள், 22 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,55,888 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் 2,07,723 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். மொத்தம் 81.18 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
கம்பம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தேனி கொடுவிலார்பட்டியில் உள்ள கம்மவார் சங்கம் கல்லூரியில் இன்று எண்ணப்படுகின்றன.