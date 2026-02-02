சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் கஞ்சா வளர்ப்பு: தோட்ட உரிமையாளர் சிக்கியது எப்படி?
வருசநாடு பகுதியில் சொட்டுநீர் பாசன முறையில் சுமார் பத்து அடி உயரத்திற்கு வளர்க்கப்பட்ட கஞ்சா செடிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
Published : February 2, 2026 at 4:28 PM IST
தேனி: சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் கஞ்சா வளர்த்து சுற்றுவட்டங்களில் விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தமிழகத்தில் போதைப்பொருட்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதாகவும், இதன் காரணமாக சட்டம் ஒழுங்கு மோசமாகி வருவதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. தமிழக காவல் துறையும் போதைப்பொருட்களை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், தேனி மாவட்டம் வருசநாடு காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சிங்கராஜபுரம், கல்லுருண்டான் சுனை சாலையில் வசித்து வருபவர் தமிழன் (56). இவர் தனக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து, அதனை காயவைத்து உதிரியாக விற்பனை செய்து வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதனால் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது அவரது வீட்டு தோட்டத்தை பார்த்தபோது சுமார் பத்து அடி உயரத்திற்கு கஞ்சா செடிகள் வளர்க்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து தோட்ட உரிமையாளரும், கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து வந்த நபருமான தமிழன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அந்த வீட்டில் நடத்திய தொடர் சோதனையில், வீட்டு தோட்டத்தில் வளர்த்த கஞ்சா செடிகளில் இருந்து பறித்து, காய வைக்கப்பட்டு உதிரியாக விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கஞ்சாவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், தமிழன் சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்து, நீண்ட காலமாக கஞ்சா செடிகளை வளர்த்து அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு சில்லறை விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக கஞ்சா செடிகள் மற்றும் உதிரி கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், தமிழன் மற்றும் வேறு நபர்கள் இதுபோல அப்பகுதிகளில் வேறு இடங்களில் கஞ்சா செடிகள் வளர்த்து வருகிறார்களா? என்று வனத்துறையினர் உதவியுடன் சோதனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தகவல் தெரிவித்தனர். கஞ்சா செடிகள் வளர்த்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழன் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
ஆண்டிபட்டி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வருசநாடு பகுதியில் சொட்டுநீர் பாசன முறையில் சுமார் பத்து அடி உயரத்திற்கு கஞ்சா செடிகள் வளர்க்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.