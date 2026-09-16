வெயிலுக்கு ஏசி... மழைக்கு குடை... கடலூரில் நல்ல பாம்புகள் தஞ்சம் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
மீட்கப்பட்ட இரண்டு நல்ல பாம்புகளும் கடலூர் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் பாதுகாப்பாக விடப்பட்டன.
Published : September 16, 2026 at 7:58 PM IST
கடலூர்: ஏசி மற்றும் குடை ஆகிய இரு வெவ்வேறு இடங்களில் நல்ல பாம்பு பதுங்கி இருந்ததால் அந்த பகுதிகளில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கடலூர் முதுநகர் அருகே சிப்காட் பகுதியில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 300-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். நேற்று (செப்டம்பர் 15) வழக்கம்போல் நிறுவனத்தில் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில், கீழ்தளத்தில் இருந்த ஏ.சி. இயந்திரம் ஒன்றை ஊழியர்கள் இயக்கியுள்ளனர்.
ஏசியில் பதுங்கி இருந்த நல்ல பாம்பு
அப்போது அந்த ஏ.சி.யில் இருந்து தொடர்ந்து "உஷ்... உஷ்..." என்று வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டுள்ளது. முதலில் ஏ.சி. இயந்திரத்தில் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றுதான் ஊழியர்கள் நினைத்துள்ளனர். ஆனால் சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டேயிருந்ததாலும், வித்தியாசமான சத்தமாக இருந்தாலும், ஏ.சி.யை கவனமாக பார்த்துள்ளனர்.
அப்போதுதான் ஏ.சி. இயந்திரத்துக்குள் ஒரு நல்ல பாம்பு சுருண்டு கிடந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதைப் பார்த்ததும் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக பாம்பு பிடிக்கும் வீரர் செல்லாவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு வந்த செல்லா, ஏ.சி. இயந்திரத்துக்குள் சிக்கியிருந்த சுமார் 3 அடி நீளமுள்ள நல்ல பாம்பை பத்திரமாக மீட்டார். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
குடைக்குள் இருந்த நல்ல பாம்பு
கடலூர் அருகே கீழ்அழிஞ்சிப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த பால் வியாபாரி ஒருவரின் வீட்டில் இருந்த குடை ஒன்றில் இருந்து தொடர்ந்து சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதனால் சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர், குடையின் அருகே சென்று பார்த்தபோது, அதற்குள் நல்ல பாம்பு பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது.
இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், அலறிக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினர். இதையடுத்து பாம்பு பிடி வீரர் செல்லாவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அவர், பாம்புடன் குடையை வீட்டில் இருந்து வெளியே எடுத்து வந்தார். அப்போது குடைக்குள் இருந்த பாம்பு சீறிக்கொண்டு வெளியே வந்த நிலையில், பாம்பு பிடி வீரர் செல்லா அதனை லாவகமாக பிடித்தார். பிடிபட்டது சுமார் 4 அடி நீளமுள்ள நல்ல பாம்பு என்பது தெரியவந்தது.
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கடலூர் அருகே இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் ஒரே நாளில் 2 நல்ல பாம்புகள் சிக்கியுள்ளன. மீட்கப்பட்ட இரண்டு பாம்புகளும் கடலூர் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் பாதுகாப்பாக விடப்பட்டன. ஏ.சி. எந்திரத்துக்குள் பாம்பு புகுந்ததும், வீட்டில் மடித்து வைத்திருந்த குடைக்குள் பாம்பு பதுங்கியிருந்ததும் அப்பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.