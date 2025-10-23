தீபாவளி அன்றும் 'படி படி' என கூறியதால் ஆத்திரம் - தாயை கத்திரிக்கோலால் குத்திய மகன்!
’பட்டாசு வெடித்தது போதும், போய் படி’ என கூறிய தாயை, மகனே கத்திரிகோலால் குத்தியுள்ளார்.
கடலூர்: தீபாவளி தினத்தன்றும் படி, படி என்று கூறிய தாயை கத்திரிகோலால் மகன் குத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிதம்பரம் சின்னசெட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் நடராஜ் - கோமதி தம்பதியர். நடராஜ், ஒரு வங்கியில் நகை மதிப்பீட்டாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர்களுக்கு 14 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். அவர் தனியார் பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். அந்த சிறுவன் பொதுவாகவே படிப்பு மீது ஆர்வம் கொண்டவராக தெரிகிறது. பள்ளியில் அனைத்து பாடங்களிலும் 90 சதவீதக்கும் மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்று வந்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த அக்.19ஆம் தேதி, தந்தை வெளியே சென்ற நிலையில் தாய் மற்றும் சிறுவன் மட்டும் வீட்டில் இருந்துள்ளனர். தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் என்பதால் சிறுவன் ஆர்வத்துடன் பட்டாசு வெடித்துள்ளார். அப்போது அவரது தாய் கோமதி, சிறுவனை ’பட்டாசு வெடித்தது போதும், போய் படி’ என சத்தம் போட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறுவன், படுக்கை அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த தாயை தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த தாய், பதிலுக்கு தாக்கியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறுவன் அருகில் இருந்த கத்தரிக்கோலை எடுத்து தாயின் கழுத்தில் குத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
தாக்குதலுக்குள்ளான தாய் வலி தாங்க முடியாமல் கத்தி கூச்சலிடவே, இதைக் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து கிடந்த கோமதியை மீட்டு சிதம்பரம் அண்ணாமலை நகர் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். அங்கு அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தாய் கோமதி மகன் மீது புகார் கொடுக்க மறுத்த நிலையில், தந்தை நடராஜ் மகன் மீது புகார் கொடுத்தார். இதன்பேரில் சிதம்பரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறுவனிடம் விசாரித்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து, சிறுவனை மனநல ஆலோசனை கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.