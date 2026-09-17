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ஒன்றரை பவுன் சங்கிலியுடன் விநாயகர் சிலையை ஆற்றில் கரைத்த ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்

கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் அருகே உள்ள உப்பனாற்றுப் பாலத்திற்கு வந்த ராமமூர்த்தி, சங்கிலியோடு சேர்ந்து விநாயகர் சிலையை ஆற்று நீரில் தூக்கி வீசினார்.

ஆற்றில் சிலையுடன் தவறவிட்ட தங்கச் சங்கிலியைத் தேடும் தீயணைப்புத் துறையினர்
ஆற்றில் சிலையுடன் தவறவிட்ட தங்கச் சங்கிலியைத் தேடும் தீயணைப்புத் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 5:15 PM IST

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கடலூர்: கடலூரில் விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி, ஒன்றரை பவுன் தங்க சங்கிலி அணிவித்து வீட்டில் வைத்து வழிபட்ட சிலையை, சங்கிலியுடன் சேர்ந்து ஆற்றில் விட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாடு முழுவதும் திங்கள்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதனையொட்டி, வீடுகள் மற்றும் பொது இடங்களில் வழிபட்ட விநாயகர் சிலைகள் மூன்றாம் நாளான நேற்று கடல், ஆறுகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், கடலூரில் தங்கச் சங்கிலியுடன் சேர்த்து விநாயகர் சிலை ஆற்றில் கரைக்கப்பட்ட சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

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கடலூர் வண்ணாரப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ராமமூர்த்தி (வயது 62), விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தனது வீட்டில் சிறிய அளவிலான விநாயகர் சிலையை வைத்து வழிபாடு செய்தார். அந்த சிலைக்குத் தனது ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை அணிவித்து சிறப்புப் பூஜைகளையும் அவர் செய்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், மூன்றாவது நாளான நேற்று விநாயகர் சிலையை ஆற்றில் கரைக்க முடிவு செய்தார். வீட்டில் பூஜைகளை முடித்து விட்டு, காலை 9:30 மணியளவில் கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் அருகே உள்ள உப்பனாற்றுப் பாலத்திற்கு வந்த அவர், சிலைக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்த தங்கச் சங்கிலியைக் கழற்ற மறந்து, சங்கிலியோடு சேர்ந்து விநாயகர் சிலையை ஆற்று நீரில் தூக்கி வீசினார்.

சிலையை கரைத்து விட்டு அவர் வீடு திரும்பியபோது தான், அவருக்கு தங்கச் சங்கிலி நினைவிற்கு வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், உடனே அங்கிருந்த பொதுமக்களின் உதவியுடன் ஆற்றில் இறங்கித் தனது தங்கச் சங்கிலியைத் தீவிரமாகத் தேடத் தொடங்கினார்.

பின்னர், இது குறித்து கடலூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படை வீரர்கள் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கிய தேடுதல் பணி, மாலை 6 மணி வரை நீடித்தது.

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சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தீவிரமாகத் தேடியும் ஆற்று மணலில் புதைந்த விநாயகர் சிலையோ அல்லது தங்கச் சங்கிலியோ கிடைக்கவில்லை. இதனால் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர். சிலையைக் கரைத்த இடத்தையே உற்று நோக்கியபடி நின்ற ராமமூர்த்தி, தங்கச் சங்கிலி கிடைக்காத விரக்தியுடன் கண்ணீருடன் வீடு திரும்பினார்.

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