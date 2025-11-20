வழக்குகளின் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படாத விவகாரம்: எஸ்பிக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை ரத்து!
காவல் நிலையத்தில் பதிவான வழக்குகள் தொடர்பான இறுதி அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யாதது காவல் ஆய்வாளர்களின் தவறு. அதற்கு கண்காணிப்பாளர்கள் (எஸ்.பி.) பொறுப்பாக முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 20, 2025 at 1:35 PM IST
சென்னை: காவல் நிலையத்தில் பதிவான வழக்குகள் தொடர்பான இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்யாத விவகாரத்தில் ஐந்து எஸ்பி-க்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் குள்ளஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான வழக்குகளின் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவில்லை எனக் கூறி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
அதில், 'கடலூர் மாவட்டம் குள்ளஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2015 முதல் பதிவான வழக்குகளின் இறுதி அறிக்கை சரியாக தாக்கல் செய்யப்படவில்லை எனவும், இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரிகள் முறையாக கண்காணிக்கவில்லை' என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, 'இது தொடர்பான புகார் குறித்து விசாரித்து முடி்த்து வைக்கப்பட்டு விட்டது' என்று காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, புகாரை முடித்து வைத்தது குறித்து நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யத் தவறியதாக கூறி குள்ளஞ்சாவடி காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளர்களாக பணியாற்றிய 14 பேருக்கு எதிராகவும், அதனை கண்காணிக்க தவறியதாக கடலூர் மாவட்டத்தில் 2015 முதல் காவல் கண்காணிப்பாளர்களாக பணியாற்றிய பி. சரவணன், எம்.ஸ்ரீஅபினவ், எஸ். சக்தி கணேசன், எஸ். ஜெயக்குமார், ஆர். ராஜாராம் ஆகிய 5 பேர் மீதும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காவல் துறை அதிகாரிகள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீடு மனுவை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், எம்.ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வந்தது. இந்த வழக்கில் நேற்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
அதில், "வழக்குகளில் ஆய்வாளர்களின் புலன் விசாரணையை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், ஆய்வாளர்கள் செய்த தவறுக்காக காவல் துறை கண்காணிப்பாளர்களை பொறுப்பாக்க முடியாது" எனக் கூறி, ஐந்து எஸ்.பி.க்களுக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.