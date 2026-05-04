கடலூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கடலூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஏ.எஸ்.சந்திரசேகரன், அதிமுகவின் எம்.சி.சம்பத், நாதக-வின் சரசு, தவெக-வில் வி.ராஜ்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்
Published : May 4, 2026 at 12:35 AM IST
கடலூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், சிதம்பரம், விருத்தாசலம் உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. இந்நிலையில் மாவட்டத்தின் நிர்வாக தலைமையிடமாக உள்ள கடலூரில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. கடலோர மாவட்டம் என்பதால் மீன்பிடி தொழில் மற்றும் தொழிற்பேட்டை ஆகியவை இத்தொகுதி மக்களின் வாழ்வதாரமாக உள்ளது. கடந்த 23ஆம் தேதி பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.
கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,06,187 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,16,882 பெண் வாக்காளர்களும், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,23,149 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் கடலூரில் 15 ஆண் வேட்பாளர்களும், 3 பெண் வேட்பாளர்களும் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டனர்.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், கடலூர் தொகுதியில் 83.88 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 76.16 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. கடலூர் வன்னிய சமூதாயத்து மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாகும்.
திமுக கூட்டணியில் கடலூர் தொகுதி இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி சார்பாக ஏ.எஸ்.சந்திரசேகரன், அதிமுக சார்பில் எம்.சி.சம்பத், தவெக சார்பாக வி.ராஜ்குமார், நாம் தமிழர் சார்பில் சரசு உள்ளிட்ட 15 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். திமுக, அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளும் களத்தில் கடுமையாக வேலை செய்துள்ள நிலையில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது. யார் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் பெரிய அளவில் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
1952ஆம் ஆண்டு கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை 16 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல்களில் திமுக 8, காங்கிரஸ் 4, அதிமுக 3 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த தொகுதியில் கடந்த முறை திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஐயப்பன் வெற்றி பெற்றார்.
|கடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஐயப்பன்
|திமுக
|2016
|எம்.சி.சம்பத்
|அதிமுக
|2011
|எம்.சி.சம்பத்
|அதிமுக