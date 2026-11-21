பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி: பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு உள்ளதா? கடலூரில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு
பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன; அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு ஏதேனும் நோய் தாக்கம் உள்ளதா என்பது குறித்தும் மத்திய மருத்துவக் குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : November 21, 2026 at 4:46 PM IST
கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய மருத்துவக் குழுவினர் நேரில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாகப் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் கோழிகள் உயிரிழந்தன. இதனைத்தொடர்ந்து, நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
அதன் பின்னர், கடலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் இருந்து லட்சக்கணக்கான கோழிகள் பாதுகாப்பான முறையில் அழிக்கப்பட்டன. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கோழிப்பண்ணைகளும் தீவிரக் கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன.
மேலும், உயிருடன் உள்ள கோழிகளுக்கு VIRKON-S என்ற கிருமி எதிர்ப்பு மருந்து வாய்வழியாக வழங்கப்பட்டு, பண்ணைகளிலும் தெளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ச்சியாக, பறவைக் காய்ச்சல் மனிதர்களுக்கும் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சூழலில், மத்திய அரசின் தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் (NCDC) மற்றும் ஜிப்மர் (JIPMER) ஆகியவற்றிலிருந்து வந்த மருத்துவர்கள் கொண்ட குழுவினர், இன்று (நவ.21) கடலூர் மாவட்டத்தில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கடலூர் மாவட்டம் கட்டியாங்குப்பம் பகுதியில் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிப் பண்ணைகள் மற்றும் அப்பகுதியில் மனிதர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மத்தியக் குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு எந்த மாதிரியான நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு ஏதேனும் நோய் தாக்கம் உள்ளதா என்பது குறித்தும் மத்திய மருத்துவக் குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
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இந்த ஆய்வின்போது, கோழிகள் உயிரிழந்த பிறகு அந்தப் பண்ணைகள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றன? கோழிகள் புதைக்கப்பட்ட இடங்களில் எடுக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? பறவை காய்ச்சல் பரவாமல் தடுப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? பண்ணைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுத்திகரிப்பு பணிகள், மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்ட விவரங்கள் ஆகியவை குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தனர்.
தொடர்ச்சியாக, கடலூர் மாவட்டத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு தொடர்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளைக் குழுவினர் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யவுள்ளனர்.
கடலூர் மாவட்டப் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து இடங்களுக்கும் மத்திய மருத்துவக் குழுவினர் நேரில் செல்ல உள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.